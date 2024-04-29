Концерт на грани фиаско: потерянные гитары и бессонная ночь угрожают выступлению "Коррозии металла"

Неуверенное будущее: концерт "Коррозии металла" в Мытищах может быть отменен

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Фронтмен группы "Коррозия металла", Сергей Троицкий (Паук), объявил о возможном срыве предстоящего концерта в Мытищах, запланированного на 30 апреля.

Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

Причиной стал инцидент в клубе "Ненависть" в Нижнем Новгороде, в результате которого пропали две гитары группы: акустическая Takamine и бас-гитара Clevan.

События привели к бессонной ночи в полиции для лидера и двух гитаристов, что поставило под угрозу готовность группы к предстоящему выступлению.