Фронтмен группы "Коррозия металла", Сергей Троицкий (Паук), объявил о возможном срыве предстоящего концерта в Мытищах, запланированного на 30 апреля.
Причиной стал инцидент в клубе "Ненависть" в Нижнем Новгороде, в результате которого пропали две гитары группы: акустическая Takamine и бас-гитара Clevan.
События привели к бессонной ночи в полиции для лидера и двух гитаристов, что поставило под угрозу готовность группы к предстоящему выступлению.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.