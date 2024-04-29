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Результаты опроса компании "Росгосстрах": россияне предпочитают холодильники и стиральные машины

"Росгосстрах": россияне тратят до 100 тысяч рублей на бытовую технику

3:15
Страхование

Большинство жителей России ценят бытовую технику, которая упрощает уход за домом, в частности холодильники и стиральные машины, согласно исследованию компании "Росгосстрах". Респонденты обычно тратят до 100 тысяч рублей на приобретение таких устройств.

"Росгосстрах": россияне тратят до 100 тысяч рублей на бытовую технику
Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/collections/kitchen-interiors-alk3pdg/

Основными и незаменимыми устройствами в доме, по мнению участников опроса, являются холодильник (13%), стиральная машина (12%) и чайник (11%). В список пяти наиболее значимых агрегатов также входят кухонная плита (11%) и телевизор (10%).

При выборе бытовых приборов россияне в первую очередь обращают внимание на цену (26%), качество (25%) и функциональность (22%). Для 13% важен бренд устройства, для 8% — его внешний вид, а для 6% — срок гарантии. В среднем бытовая техника служит от 5 до 10 лет, как указали 47% участников опроса, а 33% респондентов удается поддерживать работоспособность устройств более 10 лет.

Холодильники (23%), стиральные машины (20%) и телевизоры (15%) россияне считают самыми ценными устройствами как в буквальном, так и в переносном смысле слова. В список десяти самых дорогих приборов также вошли плита (11%), обычный или робот-пылесос (6%), микроволновая печь (6%), чайник (5%), утюг и отпариватель (4%), посудомоечная машина (3%) и кофемашина (3%).

По словам 56% участников, эти устройства особенно ценны, поскольку помогают в домашних делах. Для 20% их стоимость имеет значение, а для 9% — эти приборы были долгожданными покупками.

Согласно опросу, холодильники (35%), стиральные машины (22%) и телевизоры (19%) также являются наиболее дорогостоящими устройствами для дома. Около 53% респондентов потратили на их покупку до 50 тысяч рублей, 38% — между 50 и 100 тысячами рублей, 8% — от 100 до 300 тысяч рублей, а 1% — от 300 до 500 тысяч рублей.

Только 26% респондентов брали кредит на покупку бытовой техники, преимущественно на холодильники (29%), телевизоры (28%) и стиральные машины (22%). Каждый десятый также оформлял страховку на приобретенные устройства.

В настоящее время всего 19% респондентов имеют полис страхования жилья. Наибольшую популярность имеют добровольное страхование квартир или домов (8%), ипотечное страхование недвижимости (6%), добровольное страхование недвижимости и домашнего имущества (3%), а также добровольное страхование недвижимости и гражданской ответственности (2%). Треть опрошенных (34%) включают бытовую технику в полис страхования жилья.

Опрос с участием 1309 респондентов старше 18 лет был проведен в апреле 2024 года во всех федеральных округах Российской Федерации.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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