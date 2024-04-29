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Как Капри борется с наплывом туристов: удвоение курортного сбора и зимние предложения

В Италии жители покидают остров Капри из-за наплыва туристов

1:09
Туризм

Еженедельно на Капри прибывает 16 000 туристов, при этом постоянное население острова составляет 12 900 человек.

В Италии жители покидают остров Капри из-за наплыва туристов
Фото: https://unsplash.com by Lrns lrns is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Теодорико Бониелло, председателя местной потребительской ассоциации, Капри может превратиться в огромную туристическую гостиницу, как сообщает Reuters.

Из-за роста туристического потока учителя, врачи и другие специалисты вынуждены переезжать на материк, так как туристы всё чаще желают оставаться на острове на более длительные сроки. Раньше туристы обычно приезжали на один день, теперь они ночуют, что приводит к сдаче жилья арендаторам и росту арендной платы, делая её неприемлемой для местных работников.

Власти попытались сдержать поток туристов, увеличив курортный налог с €2,5 до €5, но многие жители считают, что это меры недостаточны.

Бониелло также отметил, что предпринимаются попытки привлечь туристов в зимний период, однако и эта инициатива воспринимается как неэффективная для уменьшения числа посетителей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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