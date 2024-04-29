Еженедельно на Капри прибывает 16 000 туристов, при этом постоянное население острова составляет 12 900 человек.
По словам Теодорико Бониелло, председателя местной потребительской ассоциации, Капри может превратиться в огромную туристическую гостиницу, как сообщает Reuters.
Из-за роста туристического потока учителя, врачи и другие специалисты вынуждены переезжать на материк, так как туристы всё чаще желают оставаться на острове на более длительные сроки. Раньше туристы обычно приезжали на один день, теперь они ночуют, что приводит к сдаче жилья арендаторам и росту арендной платы, делая её неприемлемой для местных работников.
Власти попытались сдержать поток туристов, увеличив курортный налог с €2,5 до €5, но многие жители считают, что это меры недостаточны.
Бониелло также отметил, что предпринимаются попытки привлечь туристов в зимний период, однако и эта инициатива воспринимается как неэффективная для уменьшения числа посетителей.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.