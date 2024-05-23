FT: три страны ЕС не поддерживают санкции против российских танкеров

Три государства ЕС не поддержали санкции против российских танкеров

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Три государства Евросоюза — Греция, Кипр и Мальта — выступают против введения новых санкций в отношении российских танкеров, сообщает британское издание Financial Times. По мнению этих стран, ужесточение санкционных мер может привести к увеличению рисков аварий на борту судов.

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Источники газеты сообщают, что Греция, Кипр и Мальта возражают против новых ограничений, полагая, что операторы судов могут начать использовать ещё более "непрозрачные методы", чтобы обойти санкции и продолжить свою деятельность.

Кроме того, эти страны имеют крупные судоходные флоты, и их компании, вероятно, получают прибыль от смешивания российской нефти с нефтью из других стран в нейтральных водах недалеко от их побережий, отмечает издание "Нефть и капитал".

США, Великобритания и Евросоюз ввели эмбарго на морские поставки нефти из России. Кроме того, страны Группы семи, ЕС и Австралия установили потолка цен в 60 долларов: нефть по цене выше этой планки не может перевозиться, страховаться и финансироваться компаниями из стран, которые ввели это ограничение.

Однако это правило регулярно нарушается, о чём уже много сообщали западные СМИ. Соединённые Штаты уже вводили санкции против отдельных судов и судоходных компаний за нарушение ценового потолка, включая компании и танкеры из ОАЭ, Гонконга и других стран. Теперь такую практику может внедрить и Европейский союз.

В настоящее время страны ЕС разрабатывают новый пакет антироссийских санкций, который может включать запрет на реэкспорт сжиженного природного газа из России. Пока никто открыто не выступал против этой идеи, однако обсуждается вопрос о масштабах таких ограничительных мер.

Что же касается танкеров, то на Западе обсуждают идею блокировать российские танкеры, в том случае, если у них не будет западной страховки. Как раз под предлогом заботы об окружающей среде. Впрочем, пока трудно судить, насколько та же Дания готова к тому, чтобы попытаться останавливать российские танкеры, следующие через её проливы.

Между тем, на днях агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на собственные подсчёты, что морской экспорт российской нефти с начала 2024 года примерно на 20 тысяч баррелей в сутки превышает средний показатель за 2023 год. Тоже показатель как якобы работает пресловутый потолок цен.