Разгадана древняя тайна: в Мексике найден скелет динозавра, способного к сложной коммуникации

Группа исследователей обнаружила останки динозавра в Мексике.
Скелет был найден неподалеку от поселка Хенераль-Сепеда в штате Коауила. Этот динозавр жил на Земле более 70 миллионов лет назад.
Научный портал phys.org сообщил о необычной находке палеонтологов.
Изучив определенные характеристики останков, специалисты пришли к выводу, что это новый вид динозавра. Благодаря хорошей сохранности скелета, который находился в так называемом «культурном слое», исследователям удалось тщательно его изучить.
Отмечается, что специалистам удалось почти полностью собрать скелет динозавра, включающий бедренные и плечевые кости, а также череп.
Новый вид получил название Tlatolophus galorum.
Особенность этого динозавра заключается в необычном строении черепа. У него были органы слуха, способные различать даже низкочастотные звуки. Благодаря этому динозавры вида Tlatolophus galorum могли передавать информацию и общаться между собой.
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