Разгадана древняя тайна: в Мексике найден скелет динозавра, способного к сложной коммуникации

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Обнаружен новый вид динозавров: они могли "общаться" между собой

1:08
Наука

Группа исследователей обнаружила останки динозавра в Мексике.

Обнаружен новый вид динозавров: они могли "общаться" между собой
Фото: commons.wikimedia.org by Alina Zienowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Скелет был найден неподалеку от поселка Хенераль-Сепеда в штате Коауила. Этот динозавр жил на Земле более 70 миллионов лет назад.

Научный портал phys.org сообщил о необычной находке палеонтологов.

Изучив определенные характеристики останков, специалисты пришли к выводу, что это новый вид динозавра. Благодаря хорошей сохранности скелета, который находился в так называемом «культурном слое», исследователям удалось тщательно его изучить.

Отмечается, что специалистам удалось почти полностью собрать скелет динозавра, включающий бедренные и плечевые кости, а также череп.

Новый вид получил название Tlatolophus galorum.

Особенность этого динозавра заключается в необычном строении черепа. У него были органы слуха, способные различать даже низкочастотные звуки. Благодаря этому динозавры вида Tlatolophus galorum могли передавать информацию и общаться между собой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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