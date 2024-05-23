Как воспитать котенка, чтобы он не мешал вам спать: несколько главных моментов

Многие владельцы кошек жалуются на ночное "тыгыдык", которое издают их питомцы.
Если вы боитесь, что кошка, подобранная на улице или взятая из хорошей кошачьей семьи, станет причиной вашей бессонницы, важно с первых дней в новом доме заниматься её воспитанием.
К счастью, это так же просто, как и приятно.
Все, что от вас требуется, — устроить активные игры за полчаса до того, как вы собираетесь ложиться спать.
Пусть котенок потратит всю свою энергию на бег за бантиком или мячиком. Уставшее животное заснет крепким сном и будет спать до утра, не нарушая ваш покой.
А чтобы не вставать каждое утро в 5 часов, чтобы покормить "голодающего" питомца, приучите кота к звонку будильника.
Первое время будет непросто — вам нужно лежать в постели, не двигаясь, пока питомец скачет по кровати и мяукает, требуя внимания. Вставать, разговаривать, гладить и кормить котенка можно только после сигнала будильника.
Если вы выдержите это испытание, можете быть уверены, что в будущем проблем с котом по утрам у вас не будет.
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