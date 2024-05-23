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Как воспитать котенка, чтобы он не мешал вам спать: несколько главных моментов

Эксперты ответили, как воспитать котенка

1:11
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек жалуются на ночное "тыгыдык", которое издают их питомцы.

Эксперты ответили, как воспитать котенка
Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Если вы боитесь, что кошка, подобранная на улице или взятая из хорошей кошачьей семьи, станет причиной вашей бессонницы, важно с первых дней в новом доме заниматься её воспитанием.

К счастью, это так же просто, как и приятно.

Все, что от вас требуется, — устроить активные игры за полчаса до того, как вы собираетесь ложиться спать.

Пусть котенок потратит всю свою энергию на бег за бантиком или мячиком. Уставшее животное заснет крепким сном и будет спать до утра, не нарушая ваш покой.

А чтобы не вставать каждое утро в 5 часов, чтобы покормить "голодающего" питомца, приучите кота к звонку будильника.

Первое время будет непросто — вам нужно лежать в постели, не двигаясь, пока питомец скачет по кровати и мяукает, требуя внимания. Вставать, разговаривать, гладить и кормить котенка можно только после сигнала будильника.

Если вы выдержите это испытание, можете быть уверены, что в будущем проблем с котом по утрам у вас не будет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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