Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт: одним из важнейших принципов финансов является принцип двойной записи
Врач Кондрахин: сильные эмоции увеличивают риск возникновения инсульта
ОСАГО: история появления и предназначение
65% россиян предпочитают туризм на авто
BASOR: разгадан ребус из ассирийского храма возрастом более 2700 лет
Эксперты рассказали, как успокоить испуганную кошку
Певица Жасмин показала кадры с бракосочетания сына
Как ухаживать за фикусом
Спортивный марафон в парке: тренировки с помощью подручных средств
Прямые волосы без ущерба: четыре безопасных способа достичь идеального результата

Как достичь прямых волос без повреждений

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Частое использование утюжков для выпрямления волос может серьезно повредить их структуру. Однако, если надоело ходить с естественными волнами или кудрями, есть несколько безопасных способов выпрямления волос без химических и термических воздействий.

Как достичь прямых волос без повреждений
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain
  • Молоко: пусть этот способ и кажется странным, но он работает. Нанесите молоко на волосы, наденьте шапочку для душа и оставьте на 30 минут. После этого вымойте волосы шампунем и естественным образом высушите их, аккуратно расчесывая.
  • "Тога": это латиноамериканская техника выпрямления волос. Вымойте волосы, дайте им высохнуть естественным образом и оберните их вокруг головы, закрепив невидимками. Проснувшись на следующий день, у вас будут прямые и блестящие волосы.
  • Желатин: этот способ также называют домашним ламинированием. Приготовьте желатиновую маску, нанесите ее на волосы и оставьте на 40 минут, затем вымойте.
  • Бигуди: используйте бигуди для создания прямых локонов. Нанесите бальзам на волосы, заверните их на бигуди и дайте высохнуть. После удалите бигуди и расчешите волосы, обработав их натуральным маслом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Террористов с Банковой в России объявили в розыск Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Этим людям запрещено заводить кошек: названо 3 главных типа людей
Прогнозы восстановления экономики Молдавии ухудшились: эксперты МВФ приехали в страну для оценки положения
Прогнозы восстановления экономики Молдавии ухудшились: эксперты МВФ приехали в страну для оценки положения
Последние материалы
Эксперты рассказали, как успокоить испуганную кошку
Певица Жасмин показала кадры с бракосочетания сына
Как ухаживать за фикусом
Спортивный марафон в парке: тренировки с помощью подручных средств
Плюсы и минусы покупки квартиры в рассрочку
Как достичь прямых волос без повреждений
Эксперт: для экономии следует отслеживать сезонные распродажи
Водитель едущей сзади машины не соблюдает дистанцию: есть 3 способа решить проблему
ОСАГО: ограниченный и неограниченный вид
Рецепт чизкейка с белым шоколадом и малиновым соусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников