Прямые волосы без ущерба: четыре безопасных способа достичь идеального результата

Как достичь прямых волос без повреждений

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Частое использование утюжков для выпрямления волос может серьезно повредить их структуру. Однако, если надоело ходить с естественными волнами или кудрями, есть несколько безопасных способов выпрямления волос без химических и термических воздействий.

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Молоко: пусть этот способ и кажется странным, но он работает. Нанесите молоко на волосы, наденьте шапочку для душа и оставьте на 30 минут. После этого вымойте волосы шампунем и естественным образом высушите их, аккуратно расчесывая.

"Тога": это латиноамериканская техника выпрямления волос. Вымойте волосы, дайте им высохнуть естественным образом и оберните их вокруг головы, закрепив невидимками. Проснувшись на следующий день, у вас будут прямые и блестящие волосы.

Желатин: этот способ также называют домашним ламинированием. Приготовьте желатиновую маску, нанесите ее на волосы и оставьте на 40 минут, затем вымойте.

Бигуди: используйте бигуди для создания прямых локонов. Нанесите бальзам на волосы, заверните их на бигуди и дайте высохнуть. После удалите бигуди и расчешите волосы, обработав их натуральным маслом.