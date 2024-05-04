Пробежка по парку: упражнения для укрепления мышц и сжигания лишних калорий

Пробежка по парку — отличный способ не только поддерживать физическую форму, но и насладиться свежим воздухом и красотой природы.
Добавив к обычной пробежке несколько упражнений, вы можете усилить тренировку, укрепить мышцы и увеличить количество сжигаемых калорий.
Во время пробежки остановитесь на небольшом участке и выполните несколько серий приседаний. Это упражнение отлично работает над мышцами ног, ягодиц и кора. Приседания помогут улучшить выносливость и силу ног.
Используйте скамейку или низкую стену для отжиманий. Это отличный способ укрепить мышцы груди, плеч и рук. Выполняйте отжимания во время пробежки для эффективного тренировочного комплекса.
Если в парке есть специальные брусья для подтягиваний, не упустите возможность использовать их. Подтягивания отлично развивают мышцы спины, рук и пресса.
После кардионагрузки и всех предыдущих силовых упражнений стоит сделать небольшую растяжку, которая поможет организму быстрее восстановится после тренировки и бега.
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