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Пробежка по парку: упражнения для укрепления мышц и сжигания лишних калорий

Спортивный марафон в парке: тренировки с помощью подручных средств

1:14
Спорт

Пробежка по парку — отличный способ не только поддерживать физическую форму, но и насладиться свежим воздухом и красотой природы.

Спортивный марафон в парке: тренировки с помощью подручных средств
Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill is licensed under Creative Commons CC0 License

Добавив к обычной пробежке несколько упражнений, вы можете усилить тренировку, укрепить мышцы и увеличить количество сжигаемых калорий.

Приседания

Во время пробежки остановитесь на небольшом участке и выполните несколько серий приседаний. Это упражнение отлично работает над мышцами ног, ягодиц и кора. Приседания помогут улучшить выносливость и силу ног.

Отжимания

Используйте скамейку или низкую стену для отжиманий. Это отличный способ укрепить мышцы груди, плеч и рук. Выполняйте отжимания во время пробежки для эффективного тренировочного комплекса.

Подтягивания на брусьях

Если в парке есть специальные брусья для подтягиваний, не упустите возможность использовать их. Подтягивания отлично развивают мышцы спины, рук и пресса.

Растяжка

После кардионагрузки и всех предыдущих силовых упражнений стоит сделать небольшую растяжку, которая поможет организму быстрее восстановится после тренировки и бега.

ТИПЫ ДЕВУШЕК НА ПРОБЕЖКЕ | Утренняя пробежка в парке | Как правильно бегать
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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