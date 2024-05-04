Певица Жасмин показала кадры с еврейской свадьбы сына Михаила: жених ногой разбивает бокал

Певица Жасмин показала кадры с бракосочетания сына

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Певица Жасмин рассказала о необычных свадебных традициях на примере вступления в брак её сына Михаила.

Фото: https://www.instagram.com/jasmin by Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public domain

Певица Жасмин опубликовала в "Инстаграме*" видео с еврейской свадьбы её сына. Она объяснила, что церемония называется "хупа".

Артистка рассказала, почему кольцо невесте жених надевает на указательный палец. Раввин объяснил это тем, что невеста указательным пальцем будет указывать мужу, что ему делать. Носят кольцо потом на безымянном пальце.

"A жених в финале церемонии разбивает ногой стеклянный бокал — он в пакете и в фольге, чтобы никто не поранился. После этого действия брак считается заключённым", — написала звезда в своём микроблоге.

Ранее Жасмин рассказала о брачном договоре сына.

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