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Певица Жасмин показала кадры с еврейской свадьбы сына Михаила: жених ногой разбивает бокал

Певица Жасмин показала кадры с бракосочетания сына

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Шоу-бизнес

Певица Жасмин рассказала о необычных свадебных традициях на примере вступления в брак её сына Михаила.

Певица Жасмин показала кадры с бракосочетания сына
Фото: https://www.instagram.com/jasmin by Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public domain

Певица Жасмин опубликовала в "Инстаграме*" видео с еврейской свадьбы её сына. Она объяснила, что церемония называется "хупа".

Артистка рассказала, почему кольцо невесте жених надевает на указательный палец. Раввин объяснил это тем, что невеста указательным пальцем будет указывать мужу, что ему делать. Носят кольцо потом на безымянном пальце.

"A жених в финале церемонии разбивает ногой стеклянный бокал — он в пакете и в фольге, чтобы никто не поранился. После этого действия брак считается заключённым", — написала звезда в своём микроблоге.

Ранее Жасмин рассказала о брачном договоре сына.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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