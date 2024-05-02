Певица Жасмин раскрыла детали брачного договора сына: "Пищи, одежды и супружеской близости он не лишит её"

Певица Жасмин обезопасила сына Михаила, который женился на фигуристке Еве Хачатурян, брачным договором.
46-летняя певица Жасмин недавно отпраздновала пышную свадьбу сына. Она предусмотрела все сценарии развития событий и позаботилась о том, чтобы брачный союз был оформлен юридически с помощью брачного договора.
"Куда без него! Это неотъемлемая часть еврейской традиции", — цитирует слова артистки журнал "Hello!".
По словам певицы, договор под названием "ктуба" составлен на арамейском языке и подписывается под руководством раввина.
"Ктуба подтверждает обязанности мужа, предписанные ему Торой: "Пищи, одежды и супружеской близости он не лишит её", — рассказала звезда.
Ранее певица показала девичник со своей невесткой в праздничных одеяниях по традициям еврейского народа.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.