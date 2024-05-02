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Певица Жасмин провела обряд с невестой сына перед свадьбой: окунули в воды ритуального бассейна

Певица Жасмин показал необычный девичник с невестой сына

1:14
Шоу-бизнес

Певица Жасмин познакомила подписчиков с яркими традициями своего народа, проведя эксзотическую предсвадебную церемонию с невестой сына Михаила.

Певица Жасмин показал необычный девичник с невестой сына
Фото: https://www.instagram.com/jasmin by Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public domain

Певица Жасмин разместила в своём "Инстаграме"* серию красочных снимков, где женщины облачены в традиционые мараканские наряды.

Мероприятие артистка назвала девичником. Первый м делом невесту окунули в воду ритуального бассейна

"Наша духовная наставница рабанит Нелли Ядаев провела с Евой обряд Афрашат-хала — чтобы невеста попросила у Всевышнего благословения на их с супругом совместную жизнь. Во время праздника была замешана паста — хна. Ложечку хны невеста кладет на ладонь каждой гостье, чтобы поделиться благословением", — написала звезда в своём микроблоге.

Певица назвала проведённый вечер красивым.

Ране сообщалось, что певица Жасмин сосватала своему сыну фигуристку Еву Хачатурян. Артистка объяснила, что избранница сына Михаила тоже еврейка.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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