Певица Жасмин провела обряд с невестой сына перед свадьбой: окунули в воды ритуального бассейна

Певица Жасмин познакомила подписчиков с яркими традициями своего народа, проведя эксзотическую предсвадебную церемонию с невестой сына Михаила.
Певица Жасмин разместила в своём "Инстаграме"* серию красочных снимков, где женщины облачены в традиционые мараканские наряды.
Мероприятие артистка назвала девичником. Первый м делом невесту окунули в воду ритуального бассейна
"Наша духовная наставница рабанит Нелли Ядаев провела с Евой обряд Афрашат-хала — чтобы невеста попросила у Всевышнего благословения на их с супругом совместную жизнь. Во время праздника была замешана паста — хна. Ложечку хны невеста кладет на ладонь каждой гостье, чтобы поделиться благословением", — написала звезда в своём микроблоге.
Певица назвала проведённый вечер красивым.
Ране сообщалось, что певица Жасмин сосватала своему сыну фигуристку Еву Хачатурян. Артистка объяснила, что избранница сына Михаила тоже еврейка.
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Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.