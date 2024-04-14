Певица Жасмин женила своего сына Михаила Семендуева на фигуристке Еве Хачатурян

В семье певицы Жасмин отпраздновали пышную свадьбу.
Старший сын певицы Жасмин Михаил Семендуев женился на фигуристке Еве Хачатурян. Свадебное торжество устроили с размахом, пригласив на роль тамады Николая Баскова.
Гостями на свадьбе были многие знаменитости: певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, Нелли Кобзон, Александр Буйнов, Филипп Киркоров.
Свадьба прошла в роскошном банкетном зале в центре Москвы.
Ранее певица Жасмин под фото со сватовством сына объяснила подписчикам, что избранница её 26-летнегл сына Ева Хачатурян тоже еврейка по национальности, поэтому их дети продолжат этническую династию.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.