Певица Жасмин женила своего сына Михаила Семендуева на фигуристке Еве Хачатурян

26-летний сын Жасмин взял в жёны фигуристку Еву Хачатурян

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В семье певицы Жасмин отпраздновали пышную свадьбу.

Фото: https://www.instagram.com/jasmin by Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public domain

Старший сын певицы Жасмин Михаил Семендуев женился на фигуристке Еве Хачатурян. Свадебное торжество устроили с размахом, пригласив на роль тамады Николая Баскова.

Гостями на свадьбе были многие знаменитости: певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, Нелли Кобзон, Александр Буйнов, Филипп Киркоров.

Свадьба прошла в роскошном банкетном зале в центре Москвы.

Ранее певица Жасмин под фото со сватовством сына объяснила подписчикам, что избранница её 26-летнегл сына Ева Хачатурян тоже еврейка по национальности, поэтому их дети продолжат этническую династию.