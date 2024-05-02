Россия бьёт рекорды: экспорт мяса взлетел до миллиона тонн в 2023 году

В 2023 году Россия достигла рекордных показателей в экспорте мясной продукции с общим объемом более 1 миллиона тонн на сумму 2 миллиарда долларов.
Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в интервью ТАСС сообщил, что в 2024 году ожидается дальнейшее увеличение экспорта на 10%. В первом квартале текущего года уже наблюдается рост экспорта мяса в разные страны на 3-8%, в зависимости от вида продукции. Российская мясная продукция поставляется примерно в 60-70 стран ежегодно.
Юшин также отметил, что Россия на мировом рынке мяса занимает скромное место, но страна полностью обеспечивает свои внутренние потребности в мясе и действует как нетто-экспортер. В прошлом году импорт мяса птицы составил чуть более 200 тысяч тонн, говядины — около 300 тысяч тонн. В то же время импорт свинины сократился практически до нуля, что подчеркивает растущее самообеспечение страны в этом секторе. Общая доля импорта в потреблении мяса в России составляет всего 4,3%.
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