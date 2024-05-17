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Самые бюджетные страны для летнего отдыха россиян в 2024 году

Самые дешевые зарубежные направления для россиян на лето

Туризм

Российский союз туриндустрии (РСТ) назвал страны, подходящие для недорогого летнего отдыха россиян.

Самые дешевые зарубежные направления для россиян на лето
Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Абхазия оказалась самым бюджетным зарубежным направлением, со средней стоимостью поездки 146 тысяч рублей на двоих. Поездка в Египет стоит в среднем 210 тысяч рублей, а в ОАЭ — 229 тысяч рублей. В списке также указаны Шри-Ланка и Таиланд со средними ценами 237 и 252 тысячи рублей соответственно, сообщил директор по маркетингу Travelata. ru Олег Козырев.

Согласно данным агрегатора, среди самых дорогих стран для отдыха россиян летом лидируют Индонезия, Мальдивы и Куба. Путешествие в Индонезию обойдется в среднем в 446 тысяч рублей на двоих, на Мальдивы — 407 тысяч рублей, а поездка на Кубу — 318 тысяч рублей.

Абхазия также является самым дешевым массовым зарубежным направлением у "Интуриста", отмечает директор по связям с общественностью компании Дарья Домостроева. Стоимость поездки снижает внутренний перелет до Сочи, недорогой трансфер и цены, которые на 20-30 процентов ниже, чем в Сочи. Кроме того, можно путешествовать без загранпаспорта, расплачиваться рублями и пользоваться картой "Мир".

Турция занимает второе место благодаря большому выбору мест размещения. "В Анталье количество отелей, включая недорогие, значительно превышает количество объектов размещения в Сочи", — пояснила Домостроева.

Египет находится на третьем месте среди бюджетных пляжных направлений. По словам представителей "Интуриста", отдых здесь дороже, чем в Турции, поскольку россияне редко выбирают отели ниже уровня "четырех звезд". В Турции же на курортах Фетхие, Даламан и Мармарис отели категории три звезды являются основными.

Летом ОАЭ составляют серьезную конкуренцию Турции. "В это время здесь низкий сезон, многие отели предлагают значительные скидки, что делает это направление одним из самых выгодных", — добавила эксперт.

К дорогим местам для отдыха относятся направления, до которых лететь более шести часов. "Стоимость перелета составляет значительную часть турпакета. Путешествие на Мальдивы прямыми рейсами стоит около 380 тысяч рублей на двоих, на стыковочных рейсах — дороже. Мексика и карибские направления также дороги, со стоимостью пакетов на двоих от шести тысяч долларов. Туры в Доминикану и на Бали тоже недешевы из-за отсутствия прямых рейсов", — рассказала Домостроева.

Анна Филатовская, директор департамента рекламы и PR компании "Русский Экспресс", отметила, что и в недорогой Абхазии есть отели, где отдых обойдется более чем в полмиллиона рублей за неделю с перелетом из Москвы в Сочи. В Турции разброс цен также значителен: от 90 тысяч рублей за неделю на двоих с перелетом до 4,5 миллионов рублей за размещение на вилле.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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