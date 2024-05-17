Археологи открыли тайный древний зал прямо под Нормандским замком в Великобритании

Археологи обнаружили средневековый зал возле Нормандского замка в Великобритании

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи из Йоркского университета вернулись в Скипси, Восточный Йоркшир, чтобы продолжить раскопки средневекового деревянного зала, найденного рядом с нормандским замком.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Скипси, бывшая деревня с тремя пресноводными озерами, имеет богатую историю, уходящую в мезолит. Озера привлекали людей на протяжении тысячелетий, о чем свидетельствуют найденные каменные орудия, останки животных и неолитические и бронзовые сооружения.

Недавние раскопки выявили длинный деревянный зал, возможно, построенный раньше замка. Считается, что он использовался для встреч и пиров. Это значительная находка, так как постройки периода между распадом Римской империи и приходом викингов редко обнаруживаются, сообщает Planet Today.

Ведущие раскопки учёные подчеркивают важность этих находок для изучения Темных веков, особенно учитывая, что Скипси был владением последнего англосаксонского короля Харальда Годвинсона.