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Археологи открыли тайный древний зал прямо под Нормандским замком в Великобритании

Археологи обнаружили средневековый зал возле Нормандского замка в Великобритании

1:04
Наука

Археологи из Йоркского университета вернулись в Скипси, Восточный Йоркшир, чтобы продолжить раскопки средневекового деревянного зала, найденного рядом с нормандским замком.

Археологи обнаружили средневековый зал возле Нормандского замка в Великобритании
Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Скипси, бывшая деревня с тремя пресноводными озерами, имеет богатую историю, уходящую в мезолит. Озера привлекали людей на протяжении тысячелетий, о чем свидетельствуют найденные каменные орудия, останки животных и неолитические и бронзовые сооружения.

Недавние раскопки выявили длинный деревянный зал, возможно, построенный раньше замка. Считается, что он использовался для встреч и пиров. Это значительная находка, так как постройки периода между распадом Римской империи и приходом викингов редко обнаруживаются, сообщает Planet Today.

Ведущие раскопки учёные подчеркивают важность этих находок для изучения Темных веков, особенно учитывая, что Скипси был владением последнего англосаксонского короля Харальда Годвинсона.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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