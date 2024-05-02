Полезный ужин с салатом и ароматными куриными шашлычками, приготовленными в духовке

Рецепт низкоуглеводного салата с куриными шашлыками

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Возьмите на заметку этот рецепт полезного ужина с салатом и куриными шашлыками, приготовленными в духовке.

Фото: flickr.com by secretlond is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

8 куриных бёдрышек

2 зелёных перца чили, тонко нарезанных

1 огурец, нарезанный кружочками

Листья кориандра

1 красная луковица, тонко нарезанная

1 чашка помидоров, разрезанных пополам

3/4 стакана греческого йогурта

1/3 стакана жареных кешью

2,5 столовые ложки пасты тандури

2 столовые ложки нарезанных листьев карри

1 столовая ложка оливкового масла

2,5 чайной ложки гарам масалы

1 чайная ложка соли

1/4 чайной ложки кокосового сахара

Сок 1 лимона

Приготовление

В форме для запекания смешайте 1/4 стакана йогурта, 1,5 столовые ложки пасты тандури, оливковое масло и 2 чайные ложки гарам масалы. Отложите в сторону. Нужно нанизать курицу на шампуры и переложить в форму для запекания мариноваться минимум на 30 минут. Разогрейте духовку, поместите шампуры на противень, готовьте 10 минут в режиме "гриль". Смешайте в миске лук, лимонный сок, соль, сахар и оставшуюся гарам масалу. Смешайте огурец, перец чили, листья карри и кориандр в другой миске. В небольшой миске смешайте оставшийся йогурт и пасту тандури. Разложите по сервировочным тарелкам. Смешайте маринованную луковую смесь с огуречным салатом, разложите по сервировочным тарелкам. Разложите шампуры по тарелкам. Посыпьте сверху кешью.