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Полезный ужин с салатом и ароматными куриными шашлычками, приготовленными в духовке

Рецепт низкоуглеводного салата с куриными шашлыками

1:46
Еда

Возьмите на заметку этот рецепт полезного ужина с салатом и куриными шашлыками, приготовленными в духовке. 

Рецепт низкоуглеводного салата с куриными шашлыками
Фото: flickr.com by secretlond is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

  • 8 куриных бёдрышек
  • 2 зелёных перца чили, тонко нарезанных
  • 1 огурец, нарезанный кружочками
  • Листья кориандра
  • 1 красная луковица, тонко нарезанная
  • 1 чашка помидоров, разрезанных пополам
  • 3/4 стакана греческого йогурта
  • 1/3 стакана жареных кешью
  • 2,5 столовые ложки пасты тандури
  • 2 столовые ложки нарезанных листьев карри
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 2,5 чайной ложки гарам масалы
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/4 чайной ложки кокосового сахара
  • Сок 1 лимона

Приготовление

  1. В форме для запекания смешайте 1/4 стакана йогурта, 1,5 столовые ложки пасты тандури, оливковое масло и 2 чайные ложки гарам масалы. Отложите в сторону.
  2. Нужно нанизать курицу на шампуры и переложить в форму для запекания мариноваться минимум на 30 минут.
  3. Разогрейте духовку, поместите шампуры на противень, готовьте 10 минут в режиме "гриль".
  4. Смешайте в миске лук, лимонный сок, соль, сахар и оставшуюся гарам масалу. Смешайте огурец, перец чили, листья карри и кориандр в другой миске. В небольшой миске смешайте оставшийся йогурт и пасту тандури. Разложите по сервировочным тарелкам.
  5. Смешайте маринованную луковую смесь с огуречным салатом, разложите по сервировочным тарелкам. Разложите шампуры по тарелкам. Посыпьте сверху кешью.
Куриные Шашлычки в Духовке
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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