Полезный ужин с салатом и ароматными куриными шашлычками, приготовленными в духовке

Возьмите на заметку этот рецепт полезного ужина с салатом и куриными шашлыками, приготовленными в духовке.
Фото: flickr.com by secretlond is licensed under CC BY-SA 2.0.
Ингредиенты
8 куриных бёдрышек
2 зелёных перца чили, тонко нарезанных
1 огурец, нарезанный кружочками
Листья кориандра
1 красная луковица, тонко нарезанная
1 чашка помидоров, разрезанных пополам
3/4 стакана греческого йогурта
1/3 стакана жареных кешью
2,5 столовые ложки пасты тандури
2 столовые ложки нарезанных листьев карри
1 столовая ложка оливкового масла
2,5 чайной ложки гарам масалы
1 чайная ложка соли
1/4 чайной ложки кокосового сахара
Сок 1 лимона
Приготовление
В форме для запекания смешайте 1/4 стакана йогурта, 1,5 столовые ложки пасты тандури, оливковое масло и 2 чайные ложки гарам масалы. Отложите в сторону.
Нужно нанизать курицу на шампуры и переложить в форму для запекания мариноваться минимум на 30 минут.
Разогрейте духовку, поместите шампуры на противень, готовьте 10 минут в режиме "гриль".
Смешайте в миске лук, лимонный сок, соль, сахар и оставшуюся гарам масалу. Смешайте огурец, перец чили, листья карри и кориандр в другой миске. В небольшой миске смешайте оставшийся йогурт и пасту тандури. Разложите по сервировочным тарелкам.
Смешайте маринованную луковую смесь с огуречным салатом, разложите по сервировочным тарелкам. Разложите шампуры по тарелкам. Посыпьте сверху кешью.