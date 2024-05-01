Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом

Phys: математик из Китая построил "мост" между квантами и космосом

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Молодой китайский математик из Университета науки и технологии Китая в Хэфэе Гао Чэн совершил значительный прорыв в математике, установив математическую связь между двумя ключевыми уравнениями, которые ранее рассматривались отдельно из-за различия в масштабах объектов, которые они описывают.

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay is licensed under CC BY-SA 2.0 DEED

Одно из этих уравнений, уравнение Кэлера-Эйнштейна, используется в общей теории относительности для описания воздействия массы на кривизну пространства-времени, а другое, уравнение Эрмита-Янга-Миллса, играет важную роль в стандартной модели физики частиц и касается явлений квантового масштаба, сообщает Phys.

Это открытие было осуществлено благодаря применению методов комплексной дифференциальной геометрии, что позволило Чэну создать математический "мост" между двумя уравнениями, объединяющий крупномасштабные и микроскопические явления. Комплексная дифференциальная геометрия, объединяющая элементы анализа, алгебры и математической физики, предоставила ему необходимые инструменты для такого исследования.

В 2021 году результаты его исследований были опубликованы в престижном научном журнале Inventiones mathematicae. Эти результаты могут иметь значительное влияние на теорию струн, которая стремится объединить квантовую физику и теорию относительности, предоставляя новый взгляд на возможное математическое объединение этих двух областей.