Диетолог раскрыла, при каких обстоятельствах чайный гриб может представлять смертельную опасность

Врач Васильева: комбуча с плесенью способна вызвать пищевое отравление и смерть

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог и терапевт Полина Васильева предупредила об опасности, которую может представлять комбуча или чайный гриб, несмотря на приписываемые ему целебные свойства — в некоторых случаях этот напиток способен привести к смертельному исходу, как сообщает Газета.Ru.

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"При загрязнении напитка плесневыми грибами возможно отравление. Излишняя кислотность напитка приводит к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также важно помнить, что в комбуче содержится небольшое количество алкоголя (образуется в процессе жизнедеятельности колонии бактерий и грибов)", — уточнила Полина Васильева.

Специалист, говоря о рисках, связанных с чайным грибом, упомянул аспергилл, который относится к роду аэробных плесневых грибов, способных вызвать целый ряд заболеваний, таких как инфекции наружного уха, поражения кожи и даже изъязвления, а в случае ослабленного иммунитета — смертельный исход.

Поэтому врач советует воздержаться от употребления популярного напитка на основе чайного гриба беременным, кормящим матерям, детям младшего возраста и людям с ослабленным иммунитетом.