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Диетолог раскрыла, при каких обстоятельствах чайный гриб может представлять смертельную опасность

Врач Васильева: комбуча с плесенью способна вызвать пищевое отравление и смерть

1:15
Здоровье

Диетолог и терапевт Полина Васильева предупредила об опасности, которую может представлять комбуча или чайный гриб, несмотря на приписываемые ему целебные свойства — в некоторых случаях этот напиток способен привести к смертельному исходу, как сообщает Газета.Ru.

Врач Васильева: комбуча с плесенью способна вызвать пищевое отравление и смерть
Фото: commons.wikimedia.org by Bodhi Peace is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"При загрязнении напитка плесневыми грибами возможно отравление. Излишняя кислотность напитка приводит к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также важно помнить, что в комбуче содержится небольшое количество алкоголя (образуется в процессе жизнедеятельности колонии бактерий и грибов)", — уточнила Полина Васильева.

Специалист, говоря о рисках, связанных с чайным грибом, упомянул аспергилл, который относится к роду аэробных плесневых грибов, способных вызвать целый ряд заболеваний, таких как инфекции наружного уха, поражения кожи и даже изъязвления, а в случае ослабленного иммунитета — смертельный исход.

Поэтому врач советует воздержаться от употребления популярного напитка на основе чайного гриба беременным, кормящим матерям, детям младшего возраста и людям с ослабленным иммунитетом.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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