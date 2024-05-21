Турбулентность в самолете: важные правила безопасности от профессионалов

Пилот Смирнов: как безопасно пережить турбулентность

2:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турбулентность — это обычное природное явление, с которым постоянно сталкивается лётный персонал. Заслуженный пилот СССР и член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов рассказал, что пассажиры, пилоты и бортпроводники обычно переносят турбулентность спокойно.

Фото: airliners.net by Алекс Бельтюков is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Смирнов отметил, что при сильной турбулентности пилотам необходимо менять эшелон, то есть набрать высоту или снизиться, чтобы выйти из зоны интенсивных воздушных потоков, сообщает NewsInfo. Ru.

"Если на локаторе видна мощная грозовая облачность, где неизбежно возникает сильная турбулентность, её следует обходить сверху, снизу, слева или справа. Заходить в неё нельзя, поскольку конструкция самолёта не гарантирует его целостность при таких нагрузках — самолёт может сломаться как спичка", — пояснил он.

Смирнов также подчеркнул, что при турбулентности необходимо сразу же пристегнуть ремни безопасности.

"Если пассажир не пристёгнут, его может подбросить и ударить о потолок самолёта. Такой удар может быть очень сильным и привести к различным последствиям. Если затем он попадет в нисходящий поток, его снова прижмёт к креслу, но не ровно, а с ударом о подлокотник, что может привести к травмам. Поэтому первое, что нужно сделать, — это пристегнуть ремни безопасности", — добавил Смирнов.

Кроме того, он рекомендовал убрать с открытого столика все предметы, такие как фужеры и бутылки.

"Самолёт рассчитан на такие перегрузки. В сильную турбулентность экипажу запрещено заходить, а если он всё же вошел, рекомендуется немедленно выйти из этой зоны, связавшись с землей и запросив разрешение. Всё это отработано и нормировано. Переживать не стоит. Если вы попали в "воздушную яму", радуйтесь: где ещё можно испытать такое, как не в полёте", — заключил он.