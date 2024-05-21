В России рассматривается внесение препарата "Тапентадол" в категорию наркотических

Минздрав предложил добавить препарат "Тапентадол" в перечень наркотических

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России рассматривается возможность включения препарата "Тапентадол" в перечень наркотических средств, который применяется для облегчения острых и хронических болевых состояний. Соответствующий проект постановления был разработан Минздравом РФ и опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

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"В разделе "Наркотические средства" списка наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации <…> дополнить позицией следующего содержания: "Тапентадол", — уточняется в тексте проекта.

Препарат "Тапентадол" относится к группе анальгезирующих наркотических средств и опиоидных анальгетиков с смешанным механизмом действия. Его клиническая эффективность сравнима с морфином. Минздрав предлагает изменить государственную квоту на производство, хранение, ввоз и вывоз препарата — 1 100 000 граммов.