Три простых способа укрепить ногти и сделать их длиннее естественным путем

Как ускорить рост ногтей: три эффективных метода

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда ногти становятся ломкими даже под гель-лаком, что заставляет нас снимать покрытие и начинать процесс восстановления, который не всегда проходит быстро. Но у нас есть несколько простых и действенных способов, которые помогут укрепить ногти и достичь желаемой длины на натуральных ногтях.

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Ванночки: старый, но проверенный способ укрепления ногтей. Для полезной ванночки смешайте два стакана воды с 20 граммами морской соли и, при желании, добавьте несколько капель йода. Держите ногти в этом растворе около 15 минут, пока вода не остынет. Затем смойте соль проточной водой и нанесите питательный крем на ногти. Повторяйте процедуру не чаще двух раз в неделю. Натуральные масла: кокосовое масло и масло ши идеально подходят для восстановления ломких ногтей. Эти масла помогают справиться с ломкостью и укрепляют ногтевую пластину. Масло оливы также является отличным выбором благодаря своему насыщенному составу. Немного подогрейте масло и массируйте ногтевую пластину, уделяя внимание области кутикулы. Регулярное подпиливание ногтей: подпиливание ногтей помогает избежать обламывания и способствует быстрому росту здоровых ногтей. Подпиливайте ногти аккуратно, двигаясь пилочкой в одном направлении и сглаживая острые края, чтобы предотвратить цепляние ногтей.