Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США скончался информатор о проблемах корпорации Boeing
Эксперты рассказали, почему кошка шипит на гостей
Сергей Жуков порадовался за российских химиков
В Беларуси арестована группа, занимавшаяся страховым мошенничеством
Рецепт низкоуглеводного салата с куриными шашлыками
Сергей Бурунов боялся сниматься в экранизации мультфильма "Бременские музыканты"
Яблоки будут крепкими и вкусными
РФС получил предложение провести матч с командой Таджикистана
В Нижневартовске врачи вернули мужчине зрение, которое он потерял год назад
Три простых способа укрепить ногти и сделать их длиннее естественным путем

Как ускорить рост ногтей: три эффективных метода

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Иногда ногти становятся ломкими даже под гель-лаком, что заставляет нас снимать покрытие и начинать процесс восстановления, который не всегда проходит быстро. Но у нас есть несколько простых и действенных способов, которые помогут укрепить ногти и достичь желаемой длины на натуральных ногтях.

Как ускорить рост ногтей: три эффективных метода
Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain
  1. Ванночки: старый, но проверенный способ укрепления ногтей. Для полезной ванночки смешайте два стакана воды с 20 граммами морской соли и, при желании, добавьте несколько капель йода. Держите ногти в этом растворе около 15 минут, пока вода не остынет. Затем смойте соль проточной водой и нанесите питательный крем на ногти. Повторяйте процедуру не чаще двух раз в неделю.
  2. Натуральные масла: кокосовое масло и масло ши идеально подходят для восстановления ломких ногтей. Эти масла помогают справиться с ломкостью и укрепляют ногтевую пластину. Масло оливы также является отличным выбором благодаря своему насыщенному составу. Немного подогрейте масло и массируйте ногтевую пластину, уделяя внимание области кутикулы.
  3. Регулярное подпиливание ногтей: подпиливание ногтей помогает избежать обламывания и способствует быстрому росту здоровых ногтей. Подпиливайте ногти аккуратно, двигаясь пилочкой в одном направлении и сглаживая острые края, чтобы предотвратить цепляние ногтей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
ГУР Украины заявило, что ракет у России опять осталось на "2-3 раза" Дмитрий Плотников
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Последние материалы
В США скончался информатор о проблемах корпорации Boeing
Эксперты рассказали, почему кошка шипит на гостей
Сергей Жуков порадовался за российских химиков
В Беларуси арестована группа, занимавшаяся страховым мошенничеством
Рецепт низкоуглеводного салата с куриными шашлыками
Сергей Бурунов боялся сниматься в экранизации мультфильма "Бременские музыканты"
Как ускорить рост ногтей: три эффективных метода
Яблоки будут крепкими и вкусными
РФС получил предложение провести матч с командой Таджикистана
В Нижневартовске врачи вернули мужчине зрение, которое он потерял год назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников