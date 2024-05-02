Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рассказываем о войлочной вишне
Как приготовить чай из эхинацеи от простуды и гриппа
Эксперты ответили, почему кошки любят валяться в пыли
Поклонники хвалят новый детективный сериал "Емеля"
Упражнения низкой и средней интенсивности защищают от депрессии
Экономист: России необходимо перестать обесценивать национальную валюту
Виктор Козлов заключил новый контракт с "Салаватом Юлаевым"
Возвращение к проверенным временем методам диагностики автомобиля
Сбалансированное питание — залог красоты и здоровья
Певец Сергей Жуков поздравил российских химиков с победой: пять золотых и пять серебряных медалей

Сергей Жуков порадовался за российских химиков

0:53
Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков восхитился российскими химиками, которые получили престижные награды на Международной Менделеевской олимпиаде.

Сергей Жуков порадовался за российских химиков
Фото: Flickr by IAEA Imagebank is licensed under CC BY 2.0

Сергей Жуков рассказал, что случайно наткнулся на новость о победе команды юных отечественных химиков.

"Узнал, что оказывается в Китае прошла Международная Менделеевская олимпиада для школьников по химии. И все 10 наших ребят из российской сборной выиграли медали: пять золотых и пять серебряных! Молодцы!" — написал артист в своём "Инстаграме*".

Жуков объяснил, что ему обидно, когда такие новости остаются незамеченными. Он порадовался за ребят, которые выигрывают международные научные конкурсы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Прохор Шаляпин показал кадры со своего бракосочетания с Волочковой: наша с Настюхой свадьба

Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.

Прохор Шаляпин сыграл с Волочковой турецкую свадьбу
Лиза Арзамасова показала, как готовит её трёхлетний сын Лев
Трёхлетный сын Арзамасовой и Авербуха разгромил кухню в процессе приготовления десерта
Буду слушаться маму, папу и дядю: Никита Панфилов из сериала "Сладкая жизнь" узнал об измене жены от маленького сына
Удаляем пень с участка: вот какое средство поможет в этом
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Молодой математик из Китая совершил научный прорыв: ему удалось построить "мост" между квантами и космосом
Когда высаживать рассаду в открытый грунт
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Западные СМИ: Европа рискует повторить ситуацию с зависимостью от российских энергоресурсов
Последние материалы
В США скончался информатор о проблемах корпорации Boeing
Эксперты рассказали, почему кошка шипит на гостей
Сергей Жуков порадовался за российских химиков
В Беларуси арестована группа, занимавшаяся страховым мошенничеством
Рецепт низкоуглеводного салата с куриными шашлыками
Сергей Бурунов боялся сниматься в экранизации мультфильма "Бременские музыканты"
Как ускорить рост ногтей: три эффективных метода
Яблоки будут крепкими и вкусными
РФС получил предложение провести матч с командой Таджикистана
В Нижневартовске врачи вернули мужчине зрение, которое он потерял год назад
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников