Певец Сергей Жуков поздравил российских химиков с победой: пять золотых и пять серебряных медалей

Сергей Жуков порадовался за российских химиков

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков восхитился российскими химиками, которые получили престижные награды на Международной Менделеевской олимпиаде.

Фото: Flickr by IAEA Imagebank is licensed under CC BY 2.0

Сергей Жуков рассказал, что случайно наткнулся на новость о победе команды юных отечественных химиков.

"Узнал, что оказывается в Китае прошла Международная Менделеевская олимпиада для школьников по химии. И все 10 наших ребят из российской сборной выиграли медали: пять золотых и пять серебряных! Молодцы!" — написал артист в своём "Инстаграме*".

Жуков объяснил, что ему обидно, когда такие новости остаются незамеченными. Он порадовался за ребят, которые выигрывают международные научные конкурсы.

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