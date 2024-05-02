Певец Сергей Жуков поздравил российских химиков с победой: пять золотых и пять серебряных медалей

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков восхитился российскими химиками, которые получили престижные награды на Международной Менделеевской олимпиаде.
Сергей Жуков рассказал, что случайно наткнулся на новость о победе команды юных отечественных химиков.
"Узнал, что оказывается в Китае прошла Международная Менделеевская олимпиада для школьников по химии. И все 10 наших ребят из российской сборной выиграли медали: пять золотых и пять серебряных! Молодцы!" — написал артист в своём "Инстаграме*".
Жуков объяснил, что ему обидно, когда такие новости остаются незамеченными. Он порадовался за ребят, которые выигрывают международные научные конкурсы.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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