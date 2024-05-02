В Беларуси задержана организованная группа страховых мошенников, нанесших ущерб на сумму свыше 550 тысяч рублей

В Беларуси арестована группа, занимавшаяся страховым мошенничеством

1:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Министерства внутренних дел в Могилевской области Беларуси выявили и задержали, при поддержке местных сил ОМОНа, девять человек, причастных к организации страховых махинаций.

Фото: usmarshals.gov by United States Marshals Service is licensed under United States Department of Justice employee

Согласно сообщению МВД, в состав преступной группы входил 36-летний житель Могилевщины, который руководил операциями, его родные и знакомые в возрастной категории от 28 до 50 лет. Они систематически оформляли страховки от несчастных случаев, а затем наносили себе увечья, включая травмы пальцев на руках и ногах, используя для снижения боли инъекции анестетиков.

После получения травм, группа обращалась за медицинской помощью, где фиксировались их травмы и выдавались документы, на основании которых они получали страховые выплаты, предполагаемо за бытовые травмы. Денежные средства, полученные таким образом, они вкладывали в строительство и покупку недвижимости, автомобилей, а также предоставляли займы под проценты.

За два года этой деятельности они незаконно накопили свыше 550 тысяч рублей.

На данный момент подозреваемые находятся под стражей и признают свою вину. В ходе обысков были найдены и изъяты инструменты для совершения преступлений, включая молотки и шприцы с обезболивающим, а также часть средств, полученных нелегальным путём. Продолжается расследование для выявления других эпизодов их противоправной деятельности.

В отношении членов группы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах, совершённого организованной группой.