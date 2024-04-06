Певица Жасмин показала сватовство старшего сына Михаила: осталось немного времени до свадьбы

Певица Жасмин показала красивую невесту сына: "Ева тоже еврейка"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Жасмин поделилалась фото со сватовства сына Михаила. Артистка похвасталась красивой невестой для наследника.

Фото: https://www.instagram.com/jasmin by Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public domain

Жасмин опубликовала в Инстаграм* фото сына Михаила с невестой по имени Ева.

"Осталось совсем немного времени до свадьбы Миши, моего старшего сына. С утра до вечера мы все в приятных хлопотах, и я очень жду этот день, такой важный для любой матери. А пока делюсь с вами чудесными моментами с церемонии сватовства", — написала звезда под снимками.

Подписчики оценили красоту невесты сына Жасмин.

"Сын всегда ищет жену, похожую на маму";

В ответ на комментарий о том, что дети Михаила уже не будут евреями, артистка пояснила.

"Будут, Ева тоже еврейка", — написала Жасмин.

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