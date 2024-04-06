Певица Жасмин показала сватовство старшего сына Михаила: осталось немного времени до свадьбы

Певица Жасмин поделилалась фото со сватовства сына Михаила. Артистка похвасталась красивой невестой для наследника.
Жасмин опубликовала в Инстаграм* фото сына Михаила с невестой по имени Ева.
"Осталось совсем немного времени до свадьбы Миши, моего старшего сына. С утра до вечера мы все в приятных хлопотах, и я очень жду этот день, такой важный для любой матери. А пока делюсь с вами чудесными моментами с церемонии сватовства", — написала звезда под снимками.
Подписчики оценили красоту невесты сына Жасмин.
"Сын всегда ищет жену, похожую на маму";
В ответ на комментарий о том, что дети Михаила уже не будут евреями, артистка пояснила.
"Будут, Ева тоже еврейка", — написала Жасмин.
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