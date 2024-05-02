Максим Митрофанов рассказал, что федерация футбола Таджикистана предложил РФС провести ответный матч сборных

Максим Митрофанов, который занимает пост генерального секретаря РФС, поделился, что футбольная федерация Таджикистана обратилась в РФС с предложением о проведении товарищеской игры сборных двух стран. Но Российский футбольный союз пока думает над предложением, так как рассматривает варианты провести матчи и с другими сборными.
Напомним вам, что 17 ноября российская сборная посетила Таджикистан для выездной игры. Матч закончился со счетом 0:0.
Митрофанов рассказал, что сейчас проходят соревнования между сборными Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Последняя команда является сильным соперником, у нее есть все шансы далеко пройти в турнире. В связи с этим, по словам Митрофанова, ведутся обсуждения проведения матча с Таджикистаном, который уже обращался в РФС с просьбой проведения товарищеского матча.
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