Максим Митрофанов рассказал, что федерация футбола Таджикистана предложил РФС провести ответный матч сборных

РФС получил предложение провести матч с командой Таджикистана

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Максим Митрофанов, который занимает пост генерального секретаря РФС, поделился, что футбольная федерация Таджикистана обратилась в РФС с предложением о проведении товарищеской игры сборных двух стран. Но Российский футбольный союз пока думает над предложением, так как рассматривает варианты провести матчи и с другими сборными.

Фото: flickr.com by Markus Unger from Vienna, Austria is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Напомним вам, что 17 ноября российская сборная посетила Таджикистан для выездной игры. Матч закончился со счетом 0:0.

Митрофанов рассказал, что сейчас проходят соревнования между сборными Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Последняя команда является сильным соперником, у нее есть все шансы далеко пройти в турнире. В связи с этим, по словам Митрофанова, ведутся обсуждения проведения матча с Таджикистаном, который уже обращался в РФС с просьбой проведения товарищеского матча.