В Нижневартовске врачи провели факоэмульсификацию катаракты и вернули мужчине зрение, которое он потерял год назад

В Нижневартовске врачи вернули мужчине зрение, которое он потерял год назад

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи-офтальмологи в окружной больнице города Нижневартовска вернули мужчине зрение, пропавшее около года назад.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

У мужчины отсутствовало предметное зрение на обоих глазах, он различал только очертания света.

"Около года пациент за помощью не обращался — капал капли для глаз, надеясь, что зрение к нему вернётся, но, без должного лечения, конечно, этого не произошло. Поэтому, как только он попал в наше отделение, мы незамедлительно назначили ему операцию”, — рассказал врач Марат Мусякаев.

Врачи провели факоэмульсификацию катаракты. Сначала при помощи ультразвука удалили замутнённый хрусталик, а потом вставили искусственный в виде гибкой линзы.

Зрение у мужчины восстановилось на 80% почти сразу после операции.

Сейчас он уже выписан на амбулаторное лечение.