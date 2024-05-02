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В Нижневартовске врачи провели факоэмульсификацию катаракты и вернули мужчине зрение, которое он потерял год назад

В Нижневартовске врачи вернули мужчине зрение, которое он потерял год назад

0:54
Здоровье

Врачи-офтальмологи в окружной больнице города Нижневартовска вернули мужчине зрение, пропавшее около года назад.

В Нижневартовске врачи вернули мужчине зрение, которое он потерял год назад
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

У мужчины отсутствовало предметное зрение на обоих глазах, он различал только очертания света.

"Около года пациент за помощью не обращался — капал капли для глаз, надеясь, что зрение к нему вернётся, но, без должного лечения, конечно, этого не произошло. Поэтому, как только он попал в наше отделение, мы незамедлительно назначили ему операцию”, — рассказал врач Марат Мусякаев.

Врачи провели факоэмульсификацию катаракты. Сначала при помощи ультразвука удалили замутнённый хрусталик, а потом вставили искусственный в виде гибкой линзы.

Зрение у мужчины восстановилось на 80% почти сразу после операции.

Сейчас он уже выписан на амбулаторное лечение.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попов Игорь
Врач офтальмолог-хирург
Специалист Дзиова Фатима
Ведущий врач
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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