В Нижневартовске врачи провели факоэмульсификацию катаракты и вернули мужчине зрение, которое он потерял год назад

Врачи-офтальмологи в окружной больнице города Нижневартовска вернули мужчине зрение, пропавшее около года назад.
У мужчины отсутствовало предметное зрение на обоих глазах, он различал только очертания света.
"Около года пациент за помощью не обращался — капал капли для глаз, надеясь, что зрение к нему вернётся, но, без должного лечения, конечно, этого не произошло. Поэтому, как только он попал в наше отделение, мы незамедлительно назначили ему операцию”, — рассказал врач Марат Мусякаев.
Врачи провели факоэмульсификацию катаракты. Сначала при помощи ультразвука удалили замутнённый хрусталик, а потом вставили искусственный в виде гибкой линзы.
Зрение у мужчины восстановилось на 80% почти сразу после операции.
Сейчас он уже выписан на амбулаторное лечение.
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