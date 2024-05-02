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Кошка шипит на гостей: что с этим делать — не вздумайте ее гладить

Эксперты рассказали, почему кошка шипит на гостей

1:00
Зоосфера » Кошки

Если животное здорово, оно обычно не проявляет агрессии к своему владельцу. Коты, как правило, чувствуют привязанность к своим хозяевам и воспринимают всех домочадцев как членов своей "стаи". Тем не менее, кошка может проявлять агрессию при появлении посторонних. Для неё ваши друзья и родственники — это незнакомцы, и агрессивное поведение в таких случаях является нормальной реакцией.

Эксперты рассказали, почему кошка шипит на гостей
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Часто, видя, что кошка встаёт дыбом и шипит на незнакомцев, хозяева пытаются успокоить её, поглаживая или предлагая лакомства. Однако это крупная ошибка, так как такие действия усиливают нежелательное поведение. Это может привести к тому, что кот будет ещё агрессивнее встречать гостей в будущем.

Лучшей стратегией будет увести животное в другую комнату и оставить там на время, закрыв дверь. После того как кошка успокоится, важно вести себя так, как будто ничего особенного не произошло.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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