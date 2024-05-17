Эта маленькая кнопка на ремне может спасти вашу жизнь — вот зачем она там

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Зачем нужна маленькая кнопка на ремне безопасности: функции и важность

0:52
Авто

Ремни безопасности играют критически важную роль в защите пассажиров автомобиля в случае аварии. Одним из ключевых, но часто незамеченных элементов ремня является маленькая пластиковая кнопка.

Зачем нужна маленькая кнопка на ремне безопасности: функции и важность
Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki is licensed under CC BY-SA 4.0

Она предназначена для ограничения движения пряжки, удерживая её на уровне плеч, что упрощает доступ к ремню и его застегивание. Без этой кнопки пряжка могла бы свободно перемещаться по ремню и упасть на пол, что сделало бы процесс пристегивания менее удобным и затратным по времени.

Правильное использование ремня безопасности требует, чтобы поясной ремень плотно прилегал к бедрам, а нагрудная часть проходила через середину плеча. Это обеспечивает максимальную эффективность ремня в случае столкновения, минимизируя движение тела и риск травм.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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