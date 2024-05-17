Российские власти свяжут льготную ипотеку с количеством детей в семье

Семейную ипотеку привяжут к числу детей

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Российские власти планируют увязать условия льготной семейной ипотеки с количеством детей в семье. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-премьера Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Саноцька is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Обсуждаются дополнительные меры поддержки для многодетных семей. Хуснуллин подтвердил, что семейная ипотека для семей с детьми младше шести лет будет продлена.

"Это решение уже принято. Сейчас мы рассматриваем возможность поддержки ипотеки в зависимости от дополнительного количества детей в семье. Эта ипотека имеет значительный масштаб и важное значение для демографической ситуации", — отметил и. о. замглавы кабмина.