Смерть за правду: в США умер второй информатор о дефектах Boeing

В США скончался информатор о проблемах корпорации Boeing

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Внезапно в США скончался еще один человек, связанный с раскрытием проблем в корпорации Boeing, — сообщает Seattle Times.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот человек — аудитор по имени Джошуа Дин, который известен как один из первых, кто поделился информацией о возможном игнорировании производственных дефектов в модели 737 Max.

Дину было всего 45 лет, он вел активный образ жизни и не имел жалоб на состояние здоровья. Однако он был госпитализирован с проблемами дыхания, и позднее ему был поставлен диагноз бактериальной инфекции.

Впоследствии развилась полиорганная недостаточность, и он скончался после быстрого и внезапного ухудшения состояния здоровья.

Этот инцидент произошел вскоре после того, как в марте умер 62-летний Джон Барнетт, который большую часть своей жизни работал в Boeing и неоднократно сообщал о нарушениях. Его тело было обнаружено в его фургоне.