Смерть за правду: в США умер второй информатор о дефектах Boeing

Внезапно в США скончался еще один человек, связанный с раскрытием проблем в корпорации Boeing, — сообщает Seattle Times.
Этот человек — аудитор по имени Джошуа Дин, который известен как один из первых, кто поделился информацией о возможном игнорировании производственных дефектов в модели 737 Max.
Дину было всего 45 лет, он вел активный образ жизни и не имел жалоб на состояние здоровья. Однако он был госпитализирован с проблемами дыхания, и позднее ему был поставлен диагноз бактериальной инфекции.
Впоследствии развилась полиорганная недостаточность, и он скончался после быстрого и внезапного ухудшения состояния здоровья.
Этот инцидент произошел вскоре после того, как в марте умер 62-летний Джон Барнетт, который большую часть своей жизни работал в Boeing и неоднократно сообщал о нарушениях. Его тело было обнаружено в его фургоне.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.