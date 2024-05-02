Учёные создали робота, который прыгает как газель и меняет походку в зависимости от местности

Швейцарские учёные обучили четвероногого робота прыгать как газель

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из Федеральной политехнической школы Лозанны разработали четвероногого робота, который обучен совершать прыжки, подобные прыжкам газели, и способен адаптироваться к перемещению по пересечённой местности.

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Исследование, опубликованное в Nature Communications, показывает, что робот может самостоятельно выбирать различные виды передвижения, такие как ходьба, рысь и "пронкинг" (пружинящие прыжки с прогибом спины), чтобы избежать падения.

Ученые выяснили, что эти изменения походки больше направлены на сохранение жизнеспособности, чем на эффективное использование энергии. Это открытие может помочь сократить использование животных в экспериментах, что уменьшит этические проблемы в биологических исследованиях, сообщает ТАСС.

Ученые планируют продолжить исследования, помещая роботов в сложные условия окружающей среды.