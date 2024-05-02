Учёные создали робота, который прыгает как газель и меняет походку в зависимости от местности

Специалисты из Федеральной политехнической школы Лозанны разработали четвероногого робота, который обучен совершать прыжки, подобные прыжкам газели, и способен адаптироваться к перемещению по пересечённой местности.
Исследование, опубликованное в Nature Communications, показывает, что робот может самостоятельно выбирать различные виды передвижения, такие как ходьба, рысь и "пронкинг" (пружинящие прыжки с прогибом спины), чтобы избежать падения.
Ученые выяснили, что эти изменения походки больше направлены на сохранение жизнеспособности, чем на эффективное использование энергии. Это открытие может помочь сократить использование животных в экспериментах, что уменьшит этические проблемы в биологических исследованиях, сообщает ТАСС.
Ученые планируют продолжить исследования, помещая роботов в сложные условия окружающей среды.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.