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Сияющие локоны: секреты идеального блеска и гладкости ваших волос

Эстетическое воздействие: спреи для безупречной гладкости волос

Моя семья » Красота и стиль

Мало кто любит, когда волосы пушатся, электризуются и не поддаются укладке. Но красивые и гладкие локоны, которые мы видим в лукбуках и на подиумах, всегда привлекают внимание и вызывают вопросы о том, как же сделать свои волосы такими же блестящими?

Эстетическое воздействие: спреи для безупречной гладкости волос
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мы узнали, как приручить непослушные пряди, какие средства выбрать и как правильно их применять, чтобы ваши локоны переливались и сверкали.

Чтобы достичь максимального результата, важно правильно использовать бьюти-продукты:

  • Дозировать средство.
  • Распылять продукт на расстоянии 20-25 см.
  • Избегать области пробора.
  • Старайтесь не трогать укладку руками после процедуры.

Спрей для придания блеска волосам от Alterna (2220 руб.) подходит для окрашенных волос благодаря маслам листьев малины и семян подсолнечника, которые защищают пигмент от вымывания. У него легкая текстура, но лучше избегать области пробора.

Спрей для блеска волос от Framesi (1488 руб.) — еще один многофункциональный вариант с легкой степенью фиксации, подходящий для создания небрежных укладок.

Спрей-дымка для блеска волос от Redken (1030 руб.) на основе рыжикового масла и витамина В5 увлажняет и питает волосы, а спрей-вуаль для сияния светлых волос от Matrix (857 руб.) добавляет текстуру и блеск.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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