Сияющие локоны: секреты идеального блеска и гладкости ваших волос

Мало кто любит, когда волосы пушатся, электризуются и не поддаются укладке. Но красивые и гладкие локоны, которые мы видим в лукбуках и на подиумах, всегда привлекают внимание и вызывают вопросы о том, как же сделать свои волосы такими же блестящими?

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication