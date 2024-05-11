Мало кто любит, когда волосы пушатся, электризуются и не поддаются укладке. Но красивые и гладкие локоны, которые мы видим в лукбуках и на подиумах, всегда привлекают внимание и вызывают вопросы о том, как же сделать свои волосы такими же блестящими?
Мы узнали, как приручить непослушные пряди, какие средства выбрать и как правильно их применять, чтобы ваши локоны переливались и сверкали.
Чтобы достичь максимального результата, важно правильно использовать бьюти-продукты:
Спрей для придания блеска волосам от Alterna (2220 руб.) подходит для окрашенных волос благодаря маслам листьев малины и семян подсолнечника, которые защищают пигмент от вымывания. У него легкая текстура, но лучше избегать области пробора.
Спрей для блеска волос от Framesi (1488 руб.) — еще один многофункциональный вариант с легкой степенью фиксации, подходящий для создания небрежных укладок.
Спрей-дымка для блеска волос от Redken (1030 руб.) на основе рыжикового масла и витамина В5 увлажняет и питает волосы, а спрей-вуаль для сияния светлых волос от Matrix (857 руб.) добавляет текстуру и блеск.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.