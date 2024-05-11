Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летевшего в Ригу к отцу русского не пустили на рейс
5 лучших моделей автомобилей ВАЗ, которые до сих пор остаются популярными
Эксперты ответили, почему в доме с кошкой не должны быть двери
Эстетическое воздействие: спреи для безупречной гладкости волос
Названы продукты, которые можно есть на ужин
Режиссёр "Чёрного зеркала" снимет 3 серии спин-оффа "Игры престолов"
Говорим о самом важном аспекте ухода за грядками
Анастасия Ивлеева шутит о сотрудничестве с Медведевым
Эллиптический тренажер или велотренажер, что лучше?
Эксперт объяснила, почему нужно отказаться от употребления кофе перед выступлением

Консультант Возжова: кофе перед выступлением плохо действует на голосовые связки

1:55
Еда

Специалист по коммуникациям Жанна Возжова проинформировала о том, что употребление кофе и кофеинсодержащих напитков перед важными событиями, такими как выступления, может негативно повлиять на голос.

Консультант Возжова: кофе перед выступлением плохо действует на голосовые связки
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Напитки с кофеином могут вызвать обезвоживание и сухость горла, а также временное потеря эластичности голосовых связок, что может вызвать ощущение сухости и затруднения при управлении голосом, пишет Газета.Ru.

"Связкам в том числе необходимо увлажнение, однако даже стакан воды не поможет, если вы опустошите его прямо перед говорением — вода не успеет за короткое время впитаться в кровь. Поэтому лучше всего будет, если последнюю чашку кофе, а затем и 2-3 стакана воды вы выпьете за сутки до события", — объяснила Возжова.

Для поддержания голоса перед выступлением Жанна Возжова рекомендует заменить кофе на другие напитки. Например, тёплый зелёный чай, банановый смузи, вода комнатной температуры с добавлением меда или сок граната могут помочь увлажнить голосовые связки и обеспечить естественную бодрость.

Важно также отказаться от тяжелой и жирной пищи за день до выступления, поскольку это может вызвать сонливость и утомление. Вместо этого, рекомендуется увеличить потребление фруктов, овощей и рыбы несколько дней перед важным событием. Это поможет поддержать энергетический уровень организма без необходимости употребления кофеина.

Таким образом, при подготовке к важному выступлению рекомендуется избегать кофе и выбирать более увлажняющие и тонизирующие напитки. Сочетание правильного питания и увлажнения голосовых связок поможет сохранить здоровый голос и готовность к успешному выступлению.

ВЛИЯНИЕ КОФЕ НА ГОЛОС
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Мощное океанское течение ускоряется: как изменения в Антарктике могут поднять уровень мирового океана

Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.

Учёные обнаружили ускорение самого мощного водного потока в мире
Hyundai вводит платные функции в свои автомобили в 2024 году
Владельцев автомобилей Hyundai ждет неприятный сюрприз
Певица Кристина Орбакайте показала подросшего красавца-сына Дени Байсарова
Надежный двигатель и прочный кузов: в России продают большой седан за 600 тысяч
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, на Днепре и в Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Россия осталась без Lada Largus: почему дилеры ищут альтернативы за рубежом
Крепкие и здоровые: рассказываем как поливать баклажаны
От скандальной победительницы конкурса "Миссис Россия" Натальи Оскар ушёл супруг
От скандальной победительницы конкурса "Миссис Россия" Натальи Оскар ушёл супруг
Последние материалы
Летевшего в Ригу к отцу русского не пустили на рейс
5 лучших моделей автомобилей ВАЗ, которые до сих пор остаются популярными
Эксперты ответили, почему в доме с кошкой не должны быть двери
Эстетическое воздействие: спреи для безупречной гладкости волос
Названы продукты, которые можно есть на ужин
Режиссёр "Чёрного зеркала" снимет 3 серии спин-оффа "Игры престолов"
Консультант Возжова: кофе перед выступлением плохо действует на голосовые связки
Говорим о самом важном аспекте ухода за грядками
Анастасия Ивлеева шутит о сотрудничестве с Медведевым
Эллиптический тренажер или велотренажер, что лучше?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников