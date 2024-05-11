Эксперт объяснила, почему нужно отказаться от употребления кофе перед выступлением

Консультант Возжова: кофе перед выступлением плохо действует на голосовые связки

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Специалист по коммуникациям Жанна Возжова проинформировала о том, что употребление кофе и кофеинсодержащих напитков перед важными событиями, такими как выступления, может негативно повлиять на голос.

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Напитки с кофеином могут вызвать обезвоживание и сухость горла, а также временное потеря эластичности голосовых связок, что может вызвать ощущение сухости и затруднения при управлении голосом, пишет Газета.Ru.

"Связкам в том числе необходимо увлажнение, однако даже стакан воды не поможет, если вы опустошите его прямо перед говорением — вода не успеет за короткое время впитаться в кровь. Поэтому лучше всего будет, если последнюю чашку кофе, а затем и 2-3 стакана воды вы выпьете за сутки до события", — объяснила Возжова.

Для поддержания голоса перед выступлением Жанна Возжова рекомендует заменить кофе на другие напитки. Например, тёплый зелёный чай, банановый смузи, вода комнатной температуры с добавлением меда или сок граната могут помочь увлажнить голосовые связки и обеспечить естественную бодрость.

Важно также отказаться от тяжелой и жирной пищи за день до выступления, поскольку это может вызвать сонливость и утомление. Вместо этого, рекомендуется увеличить потребление фруктов, овощей и рыбы несколько дней перед важным событием. Это поможет поддержать энергетический уровень организма без необходимости употребления кофеина.

Таким образом, при подготовке к важному выступлению рекомендуется избегать кофе и выбирать более увлажняющие и тонизирующие напитки. Сочетание правильного питания и увлажнения голосовых связок поможет сохранить здоровый голос и готовность к успешному выступлению.