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Какой тренажер лучше всего поможет вам сбросить лишний вес: эллиптический или велотренажер?

Эллиптический тренажер или велотренажер, что лучше?

2:22
Спорт

Хотя в основном все зависит от доступа, личных предпочтений и того, какого из них вы будете придерживаться постоянно, эллиптический тренажер работает как для рук, так и для ног, в то время как велотренажер воздействует на ноги и сердечник. Оба тренажера являются идеальными вариантами для кардиотренировок с низкой нагрузкой.

Эллиптический тренажер или велотренажер, что лучше?
Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Преимущества эллиптических тренажеров.

  1. Сжигайте калории:​ Использование эллиптического тренажера — отличный способ сжечь калории.
  2. Тренировка всего тела:​ Подвижные штанги или поручни задействуют ваши руки и плечи, в то время как нижняя часть тела (подколенные сухожилия, четырехглавые мышцы и ягодичные мышцы) также подвергается интенсивной тренировке.
  3. Низкая отдача:​ Этот тренажер оказывает меньшую нагрузку на суставы, чем бег, что делает его идеальным для тех, у кого травмы колена или бедра или артрит.

Преимущества велотренажера.

  1. Сжигает калории:​ Количество сжигаемых калорий может варьироваться в зависимости от того, с какой скоростью вы едете на велосипеде.
  2. Тренировка нижней части тела с низкой нагрузкой:​ Велотренажер — отличный способ укрепить ноги и позвоночник, не нагружая суставы. Езда на велосипеде, в целом, полезна для людей с остеоартритом.
  3. ​Универсальная тренировка:​ Вы можете кататься на велосипеде дома, ходить в тренажерный зал или посещать занятия по спиннингу, если вам нравятся групповые упражнения.

Итог:

При интенсивном использовании велотренажер сжигает немного больше калорий, чем эллиптический тренажер, что потенциально делает его лучшим выбором для тех, кто пытается похудеть. Однако эллиптический тренажер помогает укрепить как верхнюю, так и нижнюю часть тела.

Оба тренажера считаются малоэффективными, что делает их идеальными для людей с проблемами суставов, а также для перекрестных тренировок. Эллиптический тренажер выдерживает больший вес, чем велотренажер, поэтому он может помочь улучшить плотность костей. Но если у вас болит колено, бедро или лодыжка, велотренажер может быть лучшим выбором для тренировки сердечно-сосудистой системы без нагрузки на суставы.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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