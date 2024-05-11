Что съесть на ужин, чтобы у вас было бодрое утро: избавляемся от проблем со сном

Названы продукты, которые можно есть на ужин

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Залог бодрого утра — питание. В статье мы расскажем, какой ужин обеспечит вас энергией утром.

Что нельзя есть на ужин

Перед сном нежелательно употреблять мучные изделия, блюда, приготовленные из сложных углеводов — картофеля, зерновых, круп, бобовых. Исключение составляют соевые бобы.

После плотного ужина утром вы почувствуете себя более уставшим и менее энергичным.

Что лучше есть на ужин вечером

В вечернее время можно кушать овощи в любом виде. Например, подойдет овощной салат или крем-суп. Курица или индейка — это нежирное мясо. Это хороший вариант белкового ужина. Нежирная рыба тоже подойдет.

В качестве гарнира можно взять зелень и овощи: отварные, тушеные, запеченные или салат с нежирной заправкой. Тяжелые виды мяса — говядину, баранину и свинину — лучше оставить на обед, чтобы перед сном не возникало ощущения тяжести в желудке.