5 упражнений с мячом Bosu, которые позволят вам сделать эффективную тренировку всего тела

5 упражнений с мячом Bosu для всего тела

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Мячи BOSU существуют уже почти 20 лет, и они все еще используются. Это означает только одно — они действительно работают! Индустрия фитнеса часто подвержена влиянию тенденций, и новые инструменты для тренировок появляются и исчезают довольно быстро.

Фото: Own work by www.localfitness.com.au is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тот факт, что мячи BOSU все еще используются спустя два десятилетия, означает, что это не просто дань моде, и их использование может помочь вам быстрее достичь ваших тренировочных целей.

Давайте посмотрим, какие упражнения можно выполнять с этим спортивным снарядом.

Альпинист.

Альпинистов часто относят к категории тренировок для нижней части тела, но они также задействуют руки и основные мышцы.

Положите мяч Bosu на пол плоской стороной вниз.

Начните с высокой планки, положив обе руки на мяч Bosu.

Задействуя кор, подтягивайте колени к груди. Спина должна оставаться прямой.

Как только вы освоите движение, вы сможете увеличить скорость. Но не жертвуйте формой ради скорости.

Burpees.

Упражнения с мячом Bosu требуют немного большей координации и равновесия, чем обычные упражнения с мячом. Мяч также увеличивает нагрузку на упражнение. Чтобы получить хорошую тренировку ног, убедитесь, что вы приседаете достаточно низко.

Положите мяч Bosu на землю полусферической поверхностью вниз.

Встаньте на высокую планку, положив руки на края мяча.

Поднимите ноги к мячу Bosu и, как только они коснутся земли, поднимите мяч над головой.

Когда ваши руки будут полностью вытянуты, верните мяч на пол и вернитесь в положение высокой планки.

Сделайте 3 подхода по 10 — 12 повторений.

Наклоны на трицепс.

Это эффективная тренировка верхней части тела, которая помогает развить силу в плечах и руках.

Поместите мяч плоской поверхностью вниз и полусферической поверхностью вверх.

Сядьте перед мячом Bosu и положите на него руки на ширине плеч.

Согните колени и оторвите ягодицы от пола.

Согните руки в локтях и опустите туловище к полу.

Когда ваша попа снова коснется пола, оттолкнитесь руками обратно в исходное положение. Вы должны почувствовать, как напрягаются трицепсы. Ваши локти должны быть направлены назад, а не в стороны.

Сделайте 3 подхода по 12 повторений.

Отжимания.

Этот вариант полезен для вашего пресса и плеч, а также активизирует больше мышц. Это также полезно для стабилизации плечевого сустава, поскольку улучшает баланс.

Положите мяч Bosu плоской поверхностью вверх.

Положите руки на края Bosu и возьмитесь за него. Выпрямите ноги и держите позвоночник ровно, чтобы он был на одной линии с шеей. Не наклоняйтесь ни в одну из сторон.

Задействуйте основные мышцы, вдохните, согните руки в локтях и опускайте туловище, пока ваша грудь не окажется близко к плоской стороне мяча.

Наклонный поворот сидя.

Для поддержания хорошей формы следите за тем, чтобы были задействованы основные мышцы.

Положите мяч Bosu плоской поверхностью вниз.

Сядьте в центре Bosu и примите v-образную позу. Вы должны поднять ноги и вытянуть руки перед собой.

Балансируя телом на туловище, начните двигать руками из стороны в сторону, поворачивая туловище во время движения.

Вы можете опускать одну ногу во время скручивания, чтобы облегчить тренировку.

Сделайте 3 подхода по 10 — 15 повторений.