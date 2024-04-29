Что такое GAP-страховка для автомобиля, и когда она необходима

Эксперты советуют оформлять страховку GAP при автокредите и для дорогих авто

2:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

В случае утраты автомобиля водитель выплата по каско производится с учётом износа авто, из-за чего водитель часто оказывается разочарован её размером. Избежать "кассового разрыва" и "заморозить" страховую сумму можно с помощью GAP-страховки. Эксперты "Ренессанс Страхования" рассказали, что это такое и кому может понадобиться.

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Что такое GAP-страхование

GAP, или Guaranteed Asset Protection, переводится как "гарантированная защита активов", или "гарантированное сохранение стоимости автомобиля".

Страховая выплата по каско каждый год уменьшается из-за амортизации автомобиля. Полис GAP позволяет претендовать на полное возмещение в размере действительной рыночной стоимости машины. В этом случае водитель получит стандартную выплату по каско и дополнительную компенсацию по договору GAP, то есть разница между фактической ценой авто и обычной выплатой.

Нюансы страховки

GAP — не отдельный полис. Его можно купить только как дополнение к каско.

Выплата по GAP может быть меньше полного страхового возмещения, если:

Водитель получил возмещение ущерба от третьих лиц. В этом случае страховая уменьшит размер выплаты на сумму компенсации.

Автомобиль признан "тотальным", и водитель оставил годные остатки себе. В таком случае из страховой выплаты вычтут их стоимость.

В договор каско была включена франшиза. Эту сумму вычтут из возмещения GAP.

Амортизационный и прочий износ в расчёте выплаты не учитывается.

Когда выгодна страховка GAP

Страхование GAP выгодно прежде всего при автокредите.

Такой кредит выдаётся без первоначального взноса, то есть тело долга состоит из полной стоимости машины. Кроме того, банк начисляет проценты: в первую половину срока выплаты долга платежи идут в основном на их погашение, а тело практически не уменьшается.

При угоне или тотале страховщик выплатит компенсацию по каско, равную стоимости авто за вычетом износа — из-за процентов и уменьшившейся стоимости авто этой суммы бывает недостаточно на покрытие долга по кредиту. Таким образом водитель лишится машины и ещё останется должен банку. Страховка GAP защищает от таких ситуаций, так как позволяет получить полную рыночную стоимость авто.

Также GAP пригодится автовладельцам, купившим машину без кредита. Полная сумма, полученная от страховой по каско, поможет приобрести автомобиль аналогичного класса и в таком же состоянии, не доплачивая из собственного кармана. При этом чем дороже авто, тем выгоднее покупать к каско договор GAP, так как разница между фактической стоимостью машины и ценой за вычетом износа может быть очень серьёзной.