Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Важность снижения скорости перед пешеходными переходами: рекомендации и правила
Прохор Шаляпин опубликовал фото женской руки с кольцом и удалил пост
Актриса Волкова появилась на красной дорожке ММКФ в платье Людмилы Гурченко
Телеведущая Бондарчук продемонстрировала фигуру в платье с разрезом
Киркоров во время шоу "Маска" назвал Стоцкую "любовью всей жизни"
Кристина Орбакайте без фильтров: новое видео показывает настоящую внешность певицы
Подготовка к лету: все о заботе тела
Рецепт крем-супа из запечённой цветной капусты и фенхеля
Эксперты назвали странные привычки кошек
Что такое GAP-страховка для автомобиля, и когда она необходима

Эксперты советуют оформлять страховку GAP при автокредите и для дорогих авто

2:59
Страхование

В случае утраты автомобиля водитель выплата по каско производится с учётом износа авто, из-за чего водитель часто оказывается разочарован её размером. Избежать "кассового разрыва" и "заморозить" страховую сумму можно с помощью GAP-страховки. Эксперты "Ренессанс Страхования" рассказали, что это такое и кому может понадобиться.

Эксперты советуют оформлять страховку GAP при автокредите и для дорогих авто
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Что такое GAP-страхование

GAP, или Guaranteed Asset Protection, переводится как "гарантированная защита активов", или "гарантированное сохранение стоимости автомобиля".

Страховая выплата по каско каждый год уменьшается из-за амортизации автомобиля. Полис GAP позволяет претендовать на полное возмещение в размере действительной рыночной стоимости машины. В этом случае водитель получит стандартную выплату по каско и дополнительную компенсацию по договору GAP, то есть разница между фактической ценой авто и обычной выплатой.

Нюансы страховки

GAP — не отдельный полис. Его можно купить только как дополнение к каско.

Выплата по GAP может быть меньше полного страхового возмещения, если:

  • Водитель получил возмещение ущерба от третьих лиц. В этом случае страховая уменьшит размер выплаты на сумму компенсации.
  • Автомобиль признан "тотальным", и водитель оставил годные остатки себе. В таком случае из страховой выплаты вычтут их стоимость.
  • В договор каско была включена франшиза. Эту сумму вычтут из возмещения GAP.

Амортизационный и прочий износ в расчёте выплаты не учитывается.

Когда выгодна страховка GAP

Страхование GAP выгодно прежде всего при автокредите.

Такой кредит выдаётся без первоначального взноса, то есть тело долга состоит из полной стоимости машины. Кроме того, банк начисляет проценты: в первую половину срока выплаты долга платежи идут в основном на их погашение, а тело практически не уменьшается.

При угоне или тотале страховщик выплатит компенсацию по каско, равную стоимости авто за вычетом износа — из-за процентов и уменьшившейся стоимости авто этой суммы бывает недостаточно на покрытие долга по кредиту. Таким образом водитель лишится машины и ещё останется должен банку. Страховка GAP защищает от таких ситуаций, так как позволяет получить полную рыночную стоимость авто.

Также GAP пригодится автовладельцам, купившим машину без кредита. Полная сумма, полученная от страховой по каско, поможет приобрести автомобиль аналогичного класса и в таком же состоянии, не доплачивая из собственного кармана. При этом чем дороже авто, тем выгоднее покупать к каско договор GAP, так как разница между фактической стоимостью машины и ценой за вычетом износа может быть очень серьёзной.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса

Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.

Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
Фланги Авдеевки почти освобождены, ликвидирован спецназ ГУР Украины Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Секреты упаковки: почему профессионалы предпочитают моторное масло в металлических банках
Истина о суррогатном материнстве для Пугачевой после 11 лет молчания
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Последние материалы
Эксперты советуют оформлять страховку GAP при автокредите и для дорогих авто
Актриса Елизавета Арзамасова показала архивный снимок с коллегой Катей Старшовой
Диеты могут быть не эффективны из-за приёма лекарств
Почему дочь Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в "Универе", порвала с отцом общение
Этот сорняк приносит много хлопот
Перечислены лучшие удобрения для рассады
Цены на вино в России вырастут из-за увеличения ставки акциза
Понимание кошачьего поведения: разрушаем стереотипы
5 упражнений с мячом Bosu для всего тела
Важность пульсового давления в домашнем мониторинге: советы кардиолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников