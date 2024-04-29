Прохор Шаляпин женится? Певец опубликовал фото с намеком, а затем удалил

Певец Прохор Шаляпин в своем блоге поделился снимком женской руки с обручальным кольцом. При этом спустя час пост был удален.
Прохор Шаляпин опубликовал в соцсетях фотографию женской руки, на безымянном пальце которой красовалось кольцо с бриллиантом внушительных размеров. Артист сообщил поклонникам, что его избранница согласилась выйти замуж.
"Она сказала: "Да!", — подписал кадр Прохор Шаляпин.
Никаких подробностей при этом он не сообщил, а позже удалил публикацию.
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