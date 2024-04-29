Прохор Шаляпин женится? Певец опубликовал фото с намеком, а затем удалил

Прохор Шаляпин опубликовал фото женской руки с кольцом и удалил пост

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин в своем блоге поделился снимком женской руки с обручальным кольцом. При этом спустя час пост был удален.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Прохора Шаляпина в Инстаграм is licensed under public domain

Прохор Шаляпин опубликовал в соцсетях фотографию женской руки, на безымянном пальце которой красовалось кольцо с бриллиантом внушительных размеров. Артист сообщил поклонникам, что его избранница согласилась выйти замуж.

"Она сказала: "Да!", — подписал кадр Прохор Шаляпин.

Никаких подробностей при этом он не сообщил, а позже удалил публикацию.

Недавно 40-летний Прохор Шаляпин признался, что уже составил завещание "на всякий случай".

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