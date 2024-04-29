Екатерина Волкова появилась на красной дорожке в платье Людмилы Гурченко

Российская актриса Екатерина Волкова появилась на красной ковровой дорожке Московского Международного кинофестиваля в платье, которое было придумано и сшито для народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Компанию звезде составил Владимир Середин, дизайнер и создатель наряда.
Так, Волкова пояснила в своем блоге, что мужчину отличает скромность, хотя именно он создал множество образов советских и российских артистов.
"Обсуждая наш новый театральный проект, чувствуя, что невозможно расстаться и мы не договорили, я предложила составить мне компанию, а он в свою очередь — примерить это восхитительное платье, которое он шил для великой Людмилы Марковны Гурченко", — призналась Волкова.
Свой выход вместе с Серединым она назвала "маэстро и его муза".
Ранее Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в платье с разрезом до ягодиц.
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