55-летняя Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в дерзком платье с разрезом

Телеведущая и светская львица Светлана Бондарчук в своем блоге поделилась фотоснимком в платье с разрезом до ягодиц.
Выбранный звездой наряд подчеркнул ее фигуру. При этом поклонники остались в восторге от внешнего вида 55-летней знаменитости.
Светлана Бондарчук в августе 2020 году вышла замуж за продюсера Сергея Харченко. Со своим первым мужем, режиссером Федором Бондарчуком она рассталась спустя 25 лет брака.
Со своим нынешним супругом в августе 2023 года Бондарчук объявила о пополнении в семье и представила публике своего полугодовалого сына Петра. При этом она наотрез отказывается говорить о том, как именно ребенок появился в их семье.
Также у Светланы есть двое взрослых детей от первого брака — сын Сергей и дочь Варвара.
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