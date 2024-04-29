55-летняя Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в дерзком платье с разрезом

Телеведущая Бондарчук продемонстрировала фигуру в платье с разрезом

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и светская львица Светлана Бондарчук в своем блоге поделилась фотоснимком в платье с разрезом до ягодиц.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Бондарчук в инстаграм is licensed under public domain

Выбранный звездой наряд подчеркнул ее фигуру. При этом поклонники остались в восторге от внешнего вида 55-летней знаменитости.

Светлана Бондарчук в августе 2020 году вышла замуж за продюсера Сергея Харченко. Со своим первым мужем, режиссером Федором Бондарчуком она рассталась спустя 25 лет брака.

Со своим нынешним супругом в августе 2023 года Бондарчук объявила о пополнении в семье и представила публике своего полугодовалого сына Петра. При этом она наотрез отказывается говорить о том, как именно ребенок появился в их семье.

Также у Светланы есть двое взрослых детей от первого брака — сын Сергей и дочь Варвара.

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