"И это не Пугачева": Киркоров сделал предложение своей единственной любви в эфире шоу "Маска"

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Киркоров во время шоу "Маска" назвал Стоцкую "любовью всей жизни"

1:13
Шоу-бизнес

Председатель жюри шоу "Маска" Филипп Киркоров во время очередного выпуска телепроекта заявил, что певица Анастасия Стоцкая была "любовью всей его жизни". Он выразил сожаление, что так и не позвал бывшую возлюбленную замуж.

Киркоров во время шоу "Маска" назвал Стоцкую "любовью всей жизни"
Фото: youtube.com by канал PULT ru is licensed under public domain

Прошедший в воскресенье, 28 апреля, выпуск музыкально-развлекательной передачи ознаменовался уходом участника в костюме Матрешки. Под маской скрывалась певица и артистка Анастасия Стоцкая, которую удалось разгадать Филиппу Киркорову и Эльчину Азизову.

При этом когда звезда сняла маску, председатель жюри воскликнул несколько цитат из сказки "Муха-Цокотуха": "А теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться" и "Ты ж моя красавица".

Позднее он отметил, что сожалеет о том, что им так и не довелось стать мужем и женой и заговорил о любви к Стоцкой. В заключение он сказал, что артистка сделала невероятный творческий прорыв.

"Я тебя очень люблю", — резюмировал Киркоров.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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