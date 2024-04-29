"И это не Пугачева": Киркоров сделал предложение своей единственной любви в эфире шоу "Маска"

Киркоров во время шоу "Маска" назвал Стоцкую "любовью всей жизни"

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Председатель жюри шоу "Маска" Филипп Киркоров во время очередного выпуска телепроекта заявил, что певица Анастасия Стоцкая была "любовью всей его жизни". Он выразил сожаление, что так и не позвал бывшую возлюбленную замуж.

Фото: youtube.com by канал PULT ru is licensed under public domain

Прошедший в воскресенье, 28 апреля, выпуск музыкально-развлекательной передачи ознаменовался уходом участника в костюме Матрешки. Под маской скрывалась певица и артистка Анастасия Стоцкая, которую удалось разгадать Филиппу Киркорову и Эльчину Азизову.

При этом когда звезда сняла маску, председатель жюри воскликнул несколько цитат из сказки "Муха-Цокотуха": "А теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться" и "Ты ж моя красавица".

Позднее он отметил, что сожалеет о том, что им так и не довелось стать мужем и женой и заговорил о любви к Стоцкой. В заключение он сказал, что артистка сделала невероятный творческий прорыв.

"Я тебя очень люблю", — резюмировал Киркоров.

Ранее Елизавета Арзамасова поделилась архивным снимком с "Пуговкой" из сериала "Папины дочки".