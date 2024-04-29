"И это не Пугачева": Киркоров сделал предложение своей единственной любви в эфире шоу "Маска"

Председатель жюри шоу "Маска" Филипп Киркоров во время очередного выпуска телепроекта заявил, что певица Анастасия Стоцкая была "любовью всей его жизни". Он выразил сожаление, что так и не позвал бывшую возлюбленную замуж.
Прошедший в воскресенье, 28 апреля, выпуск музыкально-развлекательной передачи ознаменовался уходом участника в костюме Матрешки. Под маской скрывалась певица и артистка Анастасия Стоцкая, которую удалось разгадать Филиппу Киркорову и Эльчину Азизову.
При этом когда звезда сняла маску, председатель жюри воскликнул несколько цитат из сказки "Муха-Цокотуха": "А теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться" и "Ты ж моя красавица".
Позднее он отметил, что сожалеет о том, что им так и не довелось стать мужем и женой и заговорил о любви к Стоцкой. В заключение он сказал, что артистка сделала невероятный творческий прорыв.
"Я тебя очень люблю", — резюмировал Киркоров.
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