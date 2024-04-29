"Папины дочки": как выглядели Галина Сергеевна и Пуговка на момент начала съемок сериала

Актриса Елизавета Арзамасова показала архивный снимок с коллегой Катей Старшовой

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова в своем блоге опубликовала трогательные снимки с коллегой по сериалу "Папины дочки" Катей Старшовой.

Фото: Telegram by Личный аккаунт Елизаветы Арзамасовой в Телеграм is licensed under public domain

На представленных кадрах девушки обнимаются, поэтому поклонники отметили, что это выглядит очень мило. В комментариях подписчики признались Арзамасовой, что обожают сериал и, в частности, ее роль девушки-вундеркинда Галины Сергеевны Васнецовой.

Первый сезон "Папиных дочек" вышел на канале СТС в сентябре 2013 года. Спустя десять лет канал решил перезапустить проект под названием "Папины дочки. Новые".

Елизавета Арзамасова счастлива в браке с фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильей Авербухом. В настоящее время супруги ожидают рождения второго малыша.

Ранее актер Марк Богатырев поделился редким снимком с сыном от Артнгольц.