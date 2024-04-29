"Папины дочки": как выглядели Галина Сергеевна и Пуговка на момент начала съемок сериала

Российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова в своем блоге опубликовала трогательные снимки с коллегой по сериалу "Папины дочки" Катей Старшовой.
На представленных кадрах девушки обнимаются, поэтому поклонники отметили, что это выглядит очень мило. В комментариях подписчики признались Арзамасовой, что обожают сериал и, в частности, ее роль девушки-вундеркинда Галины Сергеевны Васнецовой.
Первый сезон "Папиных дочек" вышел на канале СТС в сентябре 2013 года. Спустя десять лет канал решил перезапустить проект под названием "Папины дочки. Новые".
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