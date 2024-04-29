В России ожидается рост цен на вино: эксперт назвал возможные причины

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Цены на вино в России вырастут из-за увеличения ставки акциза

0:55
Экономика

Цены на вино в России ожидают увеличение в связи с повышением акцизов, начиная с мая. Эту информацию предоставил Александр Ставцев, глава информационного центра WineRetail, в интервью РИА Новости.

Цены на вино в России вырастут из-за увеличения ставки акциза
Фото: flickr.com by Revolweb is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Согласно новым ставкам, акциз на отечественное игристое вино увеличится с 45 рублей за литр до 119 рублей, на импортное — до 141 рубля, а на тихие вина — до 108 рублей.

Ставцев отметил, что ожидается значительный рост цен на импортные вина. Он также подчеркнул, что подорожание на импортную продукцию будет существенным.

По его словам, розничные цены на бутылки грузинского вина могут вырасти на 100-150 рублей. Он также добавил, что изменения в акцизах повлияют на цены на алкоголь в целом, включая продукцию дружественных стран.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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