Почему диеты не работают: названы основные причины

Диеты могут быть не эффективны из-за приёма лекарств

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диеты не всегда эффективны для похудения. В этой статье мы расскажем, почему диеты могут не давать результатов.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

Почему строгие диеты никогда не работают

Строгие диеты не учат вас правильно питаться, а скорее сосредотачивают на том, чтобы похудеть в рекордно короткие сроки за счет экстремального сокращения калорий.

Человек действительно достаточно быстро худеет и достигает желаемых цифр, но результат достигается не за счет сжигания жира, а за счет избавления от энергозатратной ткани — мышц.

Неэффективность диеты может быть обусловлена несбалансированным питанием. Например, когда в организм поступает неправильное количество жиров, углеводов и белков.

Слишком длительные перерывы между приемами пищи способствуют замедлению обменных процессов. На массу тела также могут влиять некоторые лекарственные препараты. Кроме того, вес может оставаться на месте из-за застоя жидкости. Он формируется из-за обилия соленой пищи и сильных физических нагрузок.