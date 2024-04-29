Почему диеты не работают: названы основные причины

Диеты не всегда эффективны для похудения. В этой статье мы расскажем, почему диеты могут не давать результатов.
Строгие диеты не учат вас правильно питаться, а скорее сосредотачивают на том, чтобы похудеть в рекордно короткие сроки за счет экстремального сокращения калорий.
Человек действительно достаточно быстро худеет и достигает желаемых цифр, но результат достигается не за счет сжигания жира, а за счет избавления от энергозатратной ткани — мышц.
Неэффективность диеты может быть обусловлена несбалансированным питанием. Например, когда в организм поступает неправильное количество жиров, углеводов и белков.
Слишком длительные перерывы между приемами пищи способствуют замедлению обменных процессов. На массу тела также могут влиять некоторые лекарственные препараты. Кроме того, вес может оставаться на месте из-за застоя жидкости. Он формируется из-за обилия соленой пищи и сильных физических нагрузок.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.