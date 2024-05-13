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Откуда берутся комары в городской квартире с сетками на окнах и как с ними бороться

Энтомолог объяснил, что комары в квартиру прилетают из подвала

1:43
Недвижимость

Комары в квартиру прилетают из подвала, сообщил "Российской газете" старший научный сотрудник Лаборатории энтомологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН кандидат биологических наук Валерий Локтионов.

Энтомолог объяснил, что комары в квартиру прилетают из подвала
Фото: PublicDomainPictures.net by Charles Rondeau is licensed under CC0 Public Domain

"В городе комары летят из подвала, могут и из канализации, — объяснил он. — В квартире они размножаться не могут, туда они залетают в стадии взрослого насекомого и долго там не живут".

Анна Миронова, исполнительный директор одной из фирм, оказывающих услуги дезинсекции, с ним не согласна. "Комары в подвале бывают редко и когда там очень влажно: например, прорвало канализацию или трубы водоснабжения", — заметила она.

Специалисты оценили различные средства борьбы с комарами применительно к условиям городского жилища.

  • Аэрозоли — эффективны только на улице.
  • Противомоскитные сетки спасают не всегда — комары могут прилететь через вентиляцию.
  • Всевозможные ароматизаторы (специи, травы), разложенные по углам, малоэффективны и работают ограниченное время.
  • Действенность ультразвуковых отпугивателей не доказана. "Ни разу не слышал, чтобы на комаров действовал ультразвук", — прокомментировал Локтионов.
  • Пылесос — эффективен, но не забывайте затыкать его после применения или сразу опорожнять пылесборный мешок.
  • Лучше всего — фумигаторы: как электрические, так и пиротехнические (спирали для поджигания).

"Самое безопасное для здоровья — противомоскитные сетки на все окна, как правило, их достаточно. И более-менее безопасное — это фумигаторы и пластинки", — заключил учёный.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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