Откуда берутся комары в городской квартире с сетками на окнах и как с ними бороться

Энтомолог объяснил, что комары в квартиру прилетают из подвала

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Комары в квартиру прилетают из подвала, сообщил "Российской газете" старший научный сотрудник Лаборатории энтомологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН кандидат биологических наук Валерий Локтионов.

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"В городе комары летят из подвала, могут и из канализации, — объяснил он. — В квартире они размножаться не могут, туда они залетают в стадии взрослого насекомого и долго там не живут".

Анна Миронова, исполнительный директор одной из фирм, оказывающих услуги дезинсекции, с ним не согласна. "Комары в подвале бывают редко и когда там очень влажно: например, прорвало канализацию или трубы водоснабжения", — заметила она.

Специалисты оценили различные средства борьбы с комарами применительно к условиям городского жилища.

Аэрозоли — эффективны только на улице.

Противомоскитные сетки спасают не всегда — комары могут прилететь через вентиляцию.

Всевозможные ароматизаторы (специи, травы), разложенные по углам, малоэффективны и работают ограниченное время.

Действенность ультразвуковых отпугивателей не доказана. "Ни разу не слышал, чтобы на комаров действовал ультразвук", — прокомментировал Локтионов.

Пылесос — эффективен, но не забывайте затыкать его после применения или сразу опорожнять пылесборный мешок.

Лучше всего — фумигаторы: как электрические, так и пиротехнические (спирали для поджигания).

"Самое безопасное для здоровья — противомоскитные сетки на все окна, как правило, их достаточно. И более-менее безопасное — это фумигаторы и пластинки", — заключил учёный.