Откуда берутся комары в городской квартире с сетками на окнах и как с ними бороться

Комары в квартиру прилетают из подвала, сообщил "Российской газете" старший научный сотрудник Лаборатории энтомологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН кандидат биологических наук Валерий Локтионов.
"В городе комары летят из подвала, могут и из канализации, — объяснил он. — В квартире они размножаться не могут, туда они залетают в стадии взрослого насекомого и долго там не живут".
Анна Миронова, исполнительный директор одной из фирм, оказывающих услуги дезинсекции, с ним не согласна. "Комары в подвале бывают редко и когда там очень влажно: например, прорвало канализацию или трубы водоснабжения", — заметила она.
Специалисты оценили различные средства борьбы с комарами применительно к условиям городского жилища.
"Самое безопасное для здоровья — противомоскитные сетки на все окна, как правило, их достаточно. И более-менее безопасное — это фумигаторы и пластинки", — заключил учёный.
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