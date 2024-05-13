Замучают вас до смерти: самые игривые породы собак

Кинологи назвали породы игривых собак

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если вы размышляете о выборе породы собаки, важно учитывать совместимость вашего темперамента с темпераментом животного.

Фото: flickr.com by leisergu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Мы составили список пород, которым нравится активное времяпрепровождение.

Хаски

Эти собаки известны своей игривостью и занимают верхние строчки в списке энергичных пород. Хаски требуется много движения — они могут пробежать множество километров в день и с удовольствием участвуют в играх.

Лабрадор

Лабрадоры известны как отличные охотники и компаньоны. Они также отлично подходят в качестве собак-поводырей, любят плавать и всегда рады присоединиться к играм.

Корги

Эти милые собачки, прозванные "коржиками", также полны энергии, так как исторически они помогали пастухам. Корги останутся активными и верными спутниками в играх.

Португальская водяная собака

Эти собаки ранее использовались в рыболовстве, что говорит о их высоком уровне активности.

Боксер

Несмотря на свой серьезный вид, боксеры обожают игры, включая игры с детьми.