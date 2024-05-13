Замучают вас до смерти: самые игривые породы собак

Если вы размышляете о выборе породы собаки, важно учитывать совместимость вашего темперамента с темпераментом животного.
Мы составили список пород, которым нравится активное времяпрепровождение.
Хаски
Эти собаки известны своей игривостью и занимают верхние строчки в списке энергичных пород. Хаски требуется много движения — они могут пробежать множество километров в день и с удовольствием участвуют в играх.
Лабрадор
Лабрадоры известны как отличные охотники и компаньоны. Они также отлично подходят в качестве собак-поводырей, любят плавать и всегда рады присоединиться к играм.
Корги
Эти милые собачки, прозванные "коржиками", также полны энергии, так как исторически они помогали пастухам. Корги останутся активными и верными спутниками в играх.
Португальская водяная собака
Эти собаки ранее использовались в рыболовстве, что говорит о их высоком уровне активности.
Боксер
Несмотря на свой серьезный вид, боксеры обожают игры, включая игры с детьми.
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