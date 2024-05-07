Можно ли застраховать велосипед и электросамокат от угона или кражи

Banki.ru: страхование велосипедов и электросамокатов — непростая задача

2:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Велосипеды и электросамокаты — популярных средства передвижения в больших городах. При этом стоят они довольно дорого, а угнать их несложно. В России страхование двухколёсного транспорта остаётся непростой задачей, ведь программ для его защиты немного. Banki.ru выяснили, как это сделать.

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Где застраховать двухколёсный транспорт

Согласно опросу крупнейших страховых компаний, проведённому Banki.ru, ни у одной из них нет отдельных полисов страхования велосипедов или электросамокатов. Однако некоторые страховые компании предлагают включить эти виды транспорта в полисы страхования имущества. Например, если велосипед или самокат хранится в застрахованном доме или гараже, то страховая возместит ущерб при его угоне. Но если транспортное средство украдут, когда оно припаркована вне застрахованного помещения, то возмещение не выплачивается.

В некоторых компаниях велосипед можно застраховать по программе защиты спортивного снаряжения: лыж, сноубордов, гиробордов и других предметов для спорта и отдыха. Полис покрывает риски пожара, стихийных бедствий, поломки имущества, противоправных действий третьих лиц и наезда транспорта. Однако оформить полис можно только в магазине при покупке соответствующего имущества.

Страхование травм при катании на велосипеде

Куда охотнее страховщики предлагают полисы страхования жизни и здоровья, покрывающие травмы, в том числе полученные при езде на велосипеде или электросамокате. Такие полисы часто предполагают защиту при занятиях спортом или активном отдыхе.

Страховать риски травм при катании на велосипеде или электросамокате можно также в рамках страхования от несчастного случая. Почти все крупные компании предлагают такой стандартный вид страхования.

Как заключить страховой договор

Для оформления страховки от травм при катании на велосипеде или электросамокате нужно обратиться в страховую компанию или посетить её сайт. Большинство страховщиков предоставляют онлайн-калькуляторы для расчёта стоимости полиса и позволяют оформить договор в режиме онлайн.