В ЕС пытаются избежать конфискации российских активов

Глава Euroclear Валери Урбен высказал мнение в интервью бельгийскому изданию L'Eco, что конфискация активов РФ, заблокированных на площадке Euroclear, может подорвать стабильность депозитария и негативно сказаться на финансовых рынках.

Фото: pexels.com. by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication