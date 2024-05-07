В ЕС пытаются избежать конфискации российских активов

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Евробюрократы опасаются за репутацию в случае изъятия российских активов

Экономика

Глава Euroclear Валери Урбен высказал мнение в интервью бельгийскому изданию L'Eco, что конфискация активов РФ, заблокированных на площадке Euroclear, может подорвать стабильность депозитария и негативно сказаться на финансовых рынках.

Евробюрократы опасаются за репутацию в случае изъятия российских активов
Фото: pexels.com. by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На счетах Euroclear находятся российские активы общей стоимостью около 200 млрд.евро. Ранее отрицательно об идее полной конфискации российских активов высказалась глава Европейского Центробанка Кристин Лагард. Тем не менее, необходимость продолжения финансирования ВСУ вынуждает искать всё новые средства, и поэтому изъятие российских активов становится всё более неизбежным шагом. Швейцария и США уже осуществили подобный шаг, и поэтому давление на евробюрократов усиливается. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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