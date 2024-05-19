Неожиданный поворот: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оказались вместе на публике среди слухов о разводе

Лопес и Аффлек вместе посетили школьное мероприятие на фоне слухов о разводе

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время активно обсуждаются слухи о возможном разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

Фото: инстаграм аккаунт Дженнифер Лопес

Несмотря на это, пара появилась вместе на публичном мероприятии — школьном спектакле их 15-летней дочери Серафины, где их присутствие было важно для поддержки дочери. Однако, несмотря на общее появление, они вели себя как чужие и после мероприятия уехали в разные стороны.

Напомним, что пара поженилась в 2022 году после 17-летней разлуки, надеясь на более удачное развитие отношений на фоне предыдущего опыта.