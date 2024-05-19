Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить тропический молочный коктейль
Почему стоит посадить каладиум
Режиссёр "Донни Дарко" снимает приквел к "Сказкам юга"
Названы причины роста стоимости серебра
Автоэксперт Зиновьев рассказал, как выбрать удачный Hyundai Solaris на вторичке
Режиссёр Вайсберг заявил, что Собчак идеально сыграла в фильме "Гитлер, капут!"
Китай планирует масштабный выкуп миллионов непроданных домов
Тренер "Динамо" Личка пообещал выиграть у "Краснодара"
Каковы причины появления целлюлита и можно ли избавиться от него
Неожиданный поворот: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек оказались вместе на публике среди слухов о разводе

Лопес и Аффлек вместе посетили школьное мероприятие на фоне слухов о разводе

0:38
Шоу-бизнес

В последнее время активно обсуждаются слухи о возможном разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

Лопес и Аффлек вместе посетили школьное мероприятие на фоне слухов о разводе
Фото: инстаграм аккаунт Дженнифер Лопес

Несмотря на это, пара появилась вместе на публичном мероприятии — школьном спектакле их 15-летней дочери Серафины, где их присутствие было важно для поддержки дочери. Однако, несмотря на общее появление, они вели себя как чужие и после мероприятия уехали в разные стороны.

Напомним, что пара поженилась в 2022 году после 17-летней разлуки, надеясь на более удачное развитие отношений на фоне предыдущего опыта.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Отношение к российским туристам в Европе и Турции: реальные истории и мнения

Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".

Турист рассказал про отношение европейцев к русским
Садальский объяснил, что не приглашает родню к себе домой
Станислав Садальский признался, что перестал звать свою родню к себе домой
Как поливать томаты в теплице? Делимся секретами
Купили розу для сада? Рассказываем, что с ней делать после покупки
Западные СМИ бьют тревогу из-за "секретного оружия Путина" Дмитрий Плотников Грозный "Воевода" вышел в море пугать корабли НАТО своим непонятным назначением Андрей Николаев Может ли война быть гуманной — вот в чём вопрос Сергей Лебедев
Как развить красивую осанку: профилактика спинных проблем
Обгон патрульной машины: когда это законно и как избежать неприятностей
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Почему волосы седеют в молодом возрасте: причины и привычки
Последние материалы
Названо общее количество валютообменных операций с долларами в апреле 2024 года
Рецепт малиново-апельсинового слаша
Когда пересаживать нарциссы
Техника выполнения приседания плие: как правильно делать упражнение
Евгения Осипова сообщила, что от неё ушёл муж в период, когда у сына нашли диабет
На рынке недвижимости ожидается застой цен в 2024 году
Почему собака рычит на прохожих: эксперты назвали 3 основные причины
Ученые бьют тревогу из-за загадочной агонии отравленной рыбы-пилы
Можно ли кормить кошку собачьим кормом: нюанс, о котором забывают многие хозяева
Лолита Милявская переключилась на огородничество после бойкота на телевидении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников