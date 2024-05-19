Восстановление после отпуска: как вернуться к здоровому образу жизни без стресса

Как быстро сбросить вес и вернуться к режиму после отпуска

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Во время отпуска хочется забыть о диете, насладиться экзотическими блюдами и подольше поспать. Даже те, кто обычно не пропускает тренировки, в поездках расслабляются. Вернувшись домой, можно обнаружить прибавку на весах. Но не стоит паниковать. Вернуться к прежним формам можно спокойно и без стресса.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Отдых нужен всем, не вините себя за расслабление, это приведет к стрессу и замедлит похудение, так как кортизол мешает сжиганию жира, а подавленное настроение может вызвать переедание.

Избегайте срочных диет. Резкий переход к строгой диете станет стрессом для организма, привыкшего к отпускному режиму, и может привести к срыву. Постепенно перестраивайте рацион на более здоровый, не отказываясь полностью от любимых лакомств.

Питайтесь часто, 5-6 раз в день порциями до 200 грамм, чередуя сладкое и соленое. Например, на завтрак чашка творога или банан, на перекус сэндвич с курицей, на обед бульон и овощи, на полдник персик, а на ужин омлет с помидорами. Так вы не будете постоянно думать о еде, и организм начнет тратить запасы жира.

Пейте больше воды, чтобы избавиться от отеков, часто появляющихся после отпуска. Держите рядом бутылочку или стакан воды, чтобы не забывать пить.

Добавьте движение, особенно если отдых был малоподвижным. Начните с получасовых прогулок, танцев под музыку или занятий йогой. Любая регулярная активность поможет быстрее прийти в форму.

Высыпайтесь, чтобы избежать стресса и бессонницы после выхода на работу. Организму особенно нужен отдых. Выпейте на ночь чай с мятой или ромашкой, примите теплый душ и ложитесь спать не позже 23:00.